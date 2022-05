L’estate è quasi alle porte e si cominciano già a pianificare le proprie vacanze in attesa delle ferie. Complice il caldo che comincia a farsi sempre più intenso, il desiderio di immergersi in acque marittime limpide e di prendere il sole in spiaggia è più che lecito. La mente vaga e ci trasporta in scenari paradisiaci.

Per realizzare il nostro desiderio non è necessario spostarci dall’Italia. La nostra Penisola, infatti, ci offre località balneari a dir poco meravigliose, da Nord a Sud. Basti pensare al colorato borgo in una frazione di Rapallo in Liguria o, ancora, nell’estremità opposta, alle bellissime spiagge del Cilento ambientazione di miti.

Sul delta del Po

La bellezza dei nostri paesaggi marittimi e della loro qualità è un dato di fatto attestato dalle tante Bandiere Blu che sventolano lungo la Penisola. Tra i vari Comuni che si riconfermano nel ricevere tale riconoscimento, oggi vogliamo puntare l’attenzione su un paio che sorgono nel Polesine, in Veneto. Infatti, acqua cristallina e spiaggia da sogno li rendono ideali per un’indimenticabile vacanza estiva.

Si tratta di due Comuni in provincia di Rovigo dotati di paesaggi naturali mozzafiato e caratteristici, si trovano nel Parco regionale del delta del Po. Stiamo parlando di Porto Tolle e Rosolina a Mare, intersecati tra le acque del fiume più lungo d’Italia e le acque del Mar Adriatico. Due località che distano meno di un’ora l’una dall’altra.

Acqua cristallina e spiaggia da sogno in queste località Bandiera Blu d’Italia dove trascorrere una vacanza al mare spendendo poco

Porto Tolle e Rosolina a Mare hanno spiagge sabbiose lambite da un mare azzurro e limpido. I fondali, anch’essi sabbiosi, digradano dolcemente, il che li rende adatti anche ai nuotatori meno avvezzi. Ad arricchire ulteriormente ambedue i luoghi, la cornice naturale in cui si collocano.

Porto Tolle si trova tagliato da tre rami del Po, il che fa sì che si formino tre isole: l’isola di Cà Venier, l’isola di Polesine Camerini e l’isola della Donzella. A rendere Rosolina a Mare invece ancora più magica, il verde che la circonda. Si trova infatti attorniata da tanti pini nonché da una tipica vegetazione mediterranea. La bellezza di questi posti è la compenetrazione tra ambiente marittimo, fluviale ma anche lagunare.

A tal proposito, non si può non citare la Sacca degli Scardovari, frazione di Porto Tolle. Vi si trova un ampio bacino d’acqua sul quale si ergono le tipiche cavane, cioè una sorta di palafitte abitate dai pescatori. Segnaliamo che in questo luogo si allevano le cozze DOP di Scardovari, assolutamente da provare.

Lettura consigliata

Chi preferisce la montagna al mare per una vacanza estiva di 3 giorni amerà questa vallata incontaminata degna di un libro di fiabe