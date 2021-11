Si avvicinano le feste natalizie e per le vie della città si inizia a respirare un’aria di festa e di allegria. Le vetrine dei negozi sono addobbate e piene di giochi cromatici ed anche in casa si comincia a tirar fuori dai ripostigli gli addobbi. Tra le decorazioni che proprio non possono mancare nel periodo natalizio ci sono certamente le piante con i loro fiori immancabilmente rossi.

Chi è, però, stanco delle solite alternative, quest’anno non potrà fare a meno di un fiore davvero originale. Altro che stelle di Natale e ciclamini è questa la pianta meravigliosa per decorare la casa, perfetta anche come regalo floreale a parenti e amici.ù

Perché le piante ci aiutano a vivere meglio

Le piante sono un vero e proprio patrimonio botanico per la popolazione. Il giardinaggio e la coltivazione di vegetali possono rappresentare un’occasione per abbellire gli spazi di casa o del giardino ma non solo. Uno studio condotto dall’Università di Shaffield, nel Regno Unito, ha ad esempio mostrato anche gli effetti terapeutici di una simile attività. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Le 3 attività a costo zero per placare l’ansia e ritrovare se stessi in modo naturale”.

Avere degli spazi verdi in casa non solo rende più bello l’ambiente, ma può avere anche degli effetti distensivi anche sull’organismo. Esistono, infatti, numerose piante dette “officinali” che vantano proprietà benefiche per corpo e mente. Un esempio estremamente interessante lo abbiamo illustrato nell’approfondimento “Con questa pianta in casa la salute migliorerò ogni giorno”. Se invece, la sistemazione delle piante in casa ha un scopo ornamentale, allora in questo periodo dell’anno ce n’è una che non dovrebbe proprio mancare.

Altro che stelle di Natale e ciclamini è questa la pianta meravigliosa per decorare la casa

Le stelle di Natale ed i ciclamini sono sicuramente delle piante estremamente diffuse durante il periodo natalizio. Esse vanno bene tanto per abbellire la casa, quanto per fare un regalo ad una persona cara. Non si può dire, tuttavia, che rappresentino un dono o una decorazione originale per Natale.

Un’alternativa davvero intrigante che presenta fiori rossi accesi e brillanti è la Schlumbergera. Meglio nota come “cactus di Natale”, questa pianta è una pianta facilissima da coltivare e che, malgrado il nome, non è ricca di spine come si potrebbe immaginare.

Essa appartiene alla famiglia delle Cactaceae e cresce in ambienti non aridi. Per questo motivo i suoi fiori rigogliosi si possono apprezzare proprio in questa stagione dell’anno. Essa cresce solitamente nei boschi tropicali, per questo si adatta facilmente ad un ambiente domestico non eccessivamente caldo.

La sua posizione ideale è in ambiente luminoso ma non a contatto diretto con i raggi del sole. Questa pianta presenta fiori con varie sfumature cromatiche tra cui anche quelle rosse. In qualità di cactacea non richiede manutenzioni particolari ed è adatta anche a chi non ha un gran pollice verde. Insomma, come regalo o come decorazione, questa pianta nel periodo natalizio può dare un tocco di vera originalità agli ambienti.

