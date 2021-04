Nell’arco della giornata è importante dedicare un momento alla cura di sé e del proprio benessere psicofisico. Per realizzare tale proposito alle volte sono sufficienti azioni estremamente semplici ma altrettanto efficaci per ritrovare una certa armonia. Vediamo allora quali sono le 3 attività a costo zero per placare l’ansia e ritrovare se stessi in modo naturale.

Cosa fare quando si ha voglia di staccare la spina?

Senso di soffocamento, tachicardia, sudorazione e nausea sono solo alcune delle forme attraverso le quali si manifestano gli stati d’ansia nell’organismo. Sarà capitato a chiunque di sperimentare tali vissuti in diversi momenti della vita. In alcuni casi sembra addirittura difficile non provare queste tensioni almeno una volta nell’arco della giornata. Ansia, stress e agitazione sono segnali di allarme che il corpo invia e che è opportuno non trascurare. Alle volte è necessario richiedere l’intervento di un esperto per un supporto e un sostegno professionale adeguato. Altre volte, invece, si può fare un lavoro di prevenzione. In quest’ottica, è molto importante dedicarsi alla cura di sé attraverso piccoli gesti quotidiani. Passiamo dunque a scoprire le 3 attività a costo zero per placare l’ansia e ritrovare se stessi in modo naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’importanza del contatto con spazi verdi, piante e vegetali

Una delle prime attività che può servire a distendere i nervi dopo una giornata particolarmente impegnativa è il giardinaggio. A dimostrarlo vi sono dati scientifici che confermano l’effetto benefico sulla salute mentale, fisica ed emotiva del giardinaggio.

Uno studio condotto nell’Università di Shaffield ha dimostrato come coltivare un orto o curare un giardino offra sensazioni positive che interessano varie le sfere emotivo-relazionali. I ricercatori hanno visto che grazie al giardinaggio le persone riescono a condividere conoscenze, abilità ed esperienze. Inoltre, tale operazione consente di allontanare la sensazione di solitudine e di trascorrere tempo all’aperto e in spazi verdi. Inoltre, vi sono piante che hanno veri e propri effetti benefici sull’organismo. Un esempio riguarda la comunissima capelvenere che offre una miriade di benefici come è possibile leggere qui.

Camminata e corsa per aumentare il buonumore

La seconda delle 3 attività a costo zero per placare l’ansia e ritrovare se stessi in modo naturale è sicuramente la camminata. È ormai risaputo che la camminata o la corsa stimolano il rilascio di endorfine, ormoni del buonumore. I vantaggi della camminata sono davvero tantissimi e lo confermano anche i vari studi. A volte non si è del tutto consapevoli delle grandi potenzialità che offre questa attività. Nell’articolo “Camminare ogni giorno produce un ulteriore e straordinario effetto inaspettato secondo la scienza” lo abbiamo mostrato.

Le 3 attività a costo zero per placare l’ansia e ritrovare se stessi in modo naturale: la potenza dell’artigianato

Un’altra attività estremamente rilassante e rigenerativa coinvolge le abilità artigianali che ognuno possiede. Molti studi hanno confermato che chi lavora a maglia o è intento a sferruzzare, ad esempio, registra livelli di stress molto più bassi. Il movimento ritmico del corpo che realizza un manufatto tende a favorire stati mentali di benessere. C’è chi ha trasformato questa attività in un vero e proprio modo di fare ginnastica con il famoso “Arm Knitting”.

In pratica si utilizzano le braccia come se fossero dei ferri attorno ai quali avvolgere i nodi delle matasse di tessuto. Per questo genere di ginnastica alternativa si utilizzano solitamente filati molto spessi e di grandi dimensioni. Il risultato prevede che oltre al fattore antistress, si tonifichi anche le braccia con i vari movimenti tesi a intrecciare le trame.