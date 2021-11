Cuffiette e musica accesa sul nostro Spotify. Così inizia la giornata di moltissime persone: ascoltando la musica. C’è chi l’ascolta sul treno, chi sulla metro, chi sul pullman, chi in macchina, chi in bicicletta e chi a piedi. In questi ultimi due casi, è importante non tenerla troppo alta perché potrebbe isolarci dai rumori esterni della strada, come il clacson di una macchina. Comunque finalmente arriva su Spotify la funzione che tutti stavamo aspettando, quella che altre piattaforme di musica in streaming già avevano.

Spotify è un colosso dello streaming della musica. E sulla piattaforma ci sono tantissimi artisti, canzoni inedite, podcast super interessanti e playlist dei nostri artisti preferiti. Quello che, però, effettivamente mancava era la possibilità di leggere i testi delle canzoni mentre queste sono riprodotte nelle cuffie.

Questa possibilità, ovvero di leggere il testo, è ad esempio presente su Amazon Prime Music, piattaforma di streaming musicale legata al mondo di Bezos. E quindi, quando si voleva cantare a squarciagola una bella canzone, si andava su Amazon Music, si leggeva il testo e si cantava.

Finalmente arriva su Spotify la funzione che tutti stavamo aspettando

Ora è possibile farlo anche su Spotify. Infatti ha inserito la possibilità di leggere i brani delle canzoni. Questo è possibile sia su applicazione Android e iOS sia su PC. Infatti anche da computer si può accedere a Spotify. Questa funzione è sia per chi ha un abbonamento Premium sia per chi ha un piano base, quindi con la pubblicità.

Come fare per avere i testi?

Partiamo subito con il dire, però, che non tutte le canzoni hanno i testi. Quindi non impazziamo per cercare di capire quale canzone ha il testo e quale no. Se siamo noi che non lo abbiamo o altro. Per capire se il testo è presente, è molto semplice. Infatti nella barra inferiore dello schermo del telefono ci sarà scritto in piccolo “Testi” in un box colorato. Se non c’è, allora significa che non esiste il testo.

Ora quello che bisogna fare è cliccare su quel box e qui si aprirà il testo che andrà avanti seguendo la canzone, come se fossimo ad un karaoke. Al momento sono pochi gli artisti che hanno i testi alle proprie canzoni. Però, ad esempio, Laura Pausini è tra questi artisti.

Ed ecco allora la grande nuova funzione di Spotify che tutti stavamo aspettando, in modo da poter cantare a squarciagola ogni canzone senza però sbagliare nemmeno una parola. Avere il testo può anche essere molto utile per imparare una lingua straniera.

Approfondimento

Basta con i soliti capelli noiosi perché ora dal parrucchiere tutte stanno chiedendo questo taglio