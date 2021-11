L’atmosfera natalizia inizia già a farsi sentire nelle città e l’idea di passeggiare per le vie del centro è particolarmente piacevole per molti. C’è chi si aggira per negozi in cerca di addobbi per la casa e chi, invece, pone già attenzione ai possibili regali da acquistare.

Essere ogni anno originali e regalare qualcosa che possa davvero piacere e tornare utile diventa sempre più difficile nel corso del tempo. A volte si ha l’impressione di aver regalato proprio tutto quello che si potesse regalare alle persone care. Fortunatamente, ogni anno è possibile trovare qualche idea che sia alla propria portata e che incontri il gusto del destinatario del presente. Invece delle solite sciarpe o calze a Natale ecco 3 originalissimi regali sotto i 20 euro che potrebbero offrire un’idea alternativa.

Cosa regalare di economico

Per fare acquisti serenamente a Natale è spesso necessario fissare un budget in relazione al numero delle persone a cui si vorrà acquistare un regalo. La ragione è molto semplice e risiede nel fatto che per fare un regalo spesso non ci sono limiti di spesa. Chi ha delle particolari abilità artistiche o un’ottima manualità, può divertirsi a realizzare con le proprie mani dei regali davvero belli ed originali.

Un’idea per realizzare delle lampade uniche l’abbiamo proposta in un precedente articolo: “Nessuno butterà più i vecchi maglioni dopo aver scoperto questo fantastico riutilizzo creativo”. Chi invece ha degli amici o familiari particolarmente sensibili al freddo, potrebbe optare per un regalo che rende piacevole l’addormentamento. Insomma, di idee per fare regali ce ne sono davvero tante e ottime per tutti. Se il budget è limitato ad una certa somma e non si vuole ripiegare sui soliti accessori, allora possono tornare utili alcuni suggerimenti.

Invece delle solite sciarpe o calze a Natale ecco 3 originalissimi regali sotto i 20 euro

La prima idea regalo adatta tanto agli uomini quanto alle donne ha un costo davvero contenuto e spesso si presenta in cofanetti regalo davvero particolari. Si tratta del bagno-doccia e shampoo solido. Questa alternativa alla classica versione liquida è estremamente comoda per chi viaggia in quanto può entrare nel bagaglio a mano senza alcun problema.

Lo shampoo e bagno-doccia solida occupa uno spazio ridotto in borsa e solitamente è custodito in cofanetti che si possono riutilizzare anche dopo il consumo. In commercio esistono davvero tante fragranze molte versioni vegane ed ecologiche. I costi si aggirano intorno ai 10 euro e sono un ottimo regalo anche per l’ambiente.

Una seconda idea potrebbe essere una tazza termica. In inverno sono tantissime le persone che adorano consumare delle bevande calde come tè, tisane o altro. Le tazze termiche sono ideali per conservare a lungo la bevanda calda. Spesso sono corredate da tappo ermetico per poterle portare comodamente in giro o al lavoro. Alcune presentano design davvero originali e generalmente i prezzi si aggirano attorno ai 20 euro.

Se, invece, si vuole puntare su un regalo tecnologico e altrettanto utile, si potrebbe puntare ad un portachiavi con chiavetta USB incorporata. In commercio se ne trovano alcuni dotati anche dei differenti adattatori per le altre porte di accesso ed i prezzi sono molto variabili. Tuttavia, con un budget di 20 euro, si ha un’ampia scelta di varietà e stili.

Approfondimento

