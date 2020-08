Con questa pianta in casa la tua salute migliorerà ogni giorno. Stiamo parlando del capelvenere, una pianta officinale dalle innumerevoli proprietà benefiche, un vero toccasana per coloro che la coltivano in casa. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo mostrarvi le principali caratteristiche che possiede questo vegetale e come poterne beneficiare al meglio.

Che cos’è il capelvenere e come curare questa pianta

Il capelvenere, conosciuto dai più anche come Barba di Giove, è una pianta che appartiene alla famiglia delle felci con piccole foglie a forma di ventaglio. Oltre ad avere numerose proprietà, il capelvenere è una pianta che ben si adatta anche agli appartamenti e non richiede particolare manutenzione. La sua collocazione ideale richiede delle zone ben illuminate e al riparo dai raggi diretti del sole. Al di là della sua facile coltivazione, vediamo come con questa pianta in casa la tua salute migliorerà ogni giorno.

Ecco tutte le proprietà benefiche

Il capelvenere è una pianta officinale dalle innumerevoli proprietà terapeutiche. Si mostra un rimedio ideale per tosse, angina e bronchite. Infatti, tra le principali proprietà che possiamo associare alla troviamo quelle:

a) diuretiche, per facilitare e aumentare l’espulsione di urina;

b) emmenagoghe, che cioè stimolano l’afflusso di sangue nell’area pelvica e uterina;

c) balsamiche, che svolgono quindi la funzione antisettica, sedativa e stimolante;

d) emollienti, in quanto difende le mucose dalle infiammazioni o dall’accumulo di acqua;

e) bechiche, utili a contrastare la tosse secca in quanto produce un effetto protettivo sulla mucosa faringea e tracheobronchiale.

Inoltre, il capelvenere si offre come importante rimedio per il contrasto alla caduta dei capelli. Infatti, questa pianta ha la straordinaria capacità di rivitalizzare il cuoio capelluto grazie ai principi che la compongono quali: fenoli, tannini, oli essenziali e acidi aliciclici. Grazie e queste importanti componenti, il capelvenere gode anche di alcune importanti proprietà terapeutiche che:

a) facilitano la digestione e la funzionalità del fegato;

b) regolano la pressione sanguigna;

c) contrastano la caduta dei capelli;

d) sono utili nella cura di tosse, raucedine, bronchite, asma o raffreddore.

A questo punto, risulta evidente come con questa pianta in casa la tua salute migliorerà ogni giorno. Vediamo, allora, come utilizzare il capelvenere per aumentare il proprio benessere.

Come assumere il capelvenere?

Il modo migliore è quello di utilizzare il capelvenere per infusi, decotti o tintura madre. Nel caso di un infuso, è sufficiente 1,5 grammi per tazza. Chi preferisce fare un decotto, può introdurre 5-10 grammi di capelvenere in 100 ml di acqua.

Una nota importante riguarda l’uso appropriato della pianta. Sebbene non si rilevino particolari controindicazioni, è sempre bene consultare il proprio medico prima dell’assunzione. Potrebbero talvolta verificarsi fenomeni di ipersensibilità verso alcuni principi costitutivi che è sempre bene evitare.