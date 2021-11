Settimana dai due volti per il Ftse Mib Future che ha iniziato molto bene accelerando al rialzo andando a segnare un nuovo massimo annuale e degli ultimi 13 anni in area 27.825. La seduta di martedì 16 novembre, però, ha fatto da spartiacque tra un possibile nuovo rialzo e un’accelerazione ribassista.

Per cui dopo il nuovo massimo degli ultimi 13 anni il Future Ftse Mib cede e accelera al ribasso. In questo modo ha dato un brutto segnale ribassista che va monitorato con molta attenzione nelle prossime settimane. Anche se non ancora tutto è perduto per i rialzisti, bisogna alzare il livello di attenzione per evitare di essere travolti dalle vendite.

Andiamo, quindi, a individuare i livelli chiave da monitorare in chiusura dei diversi time frame.

Dopo il nuovo massimo degli ultimi 13 anni il Ftse Mib Future cede e accelera al ribasso. Le attese per le prossime settimane secondo l’analisi grafica

Alla chiusura del 19 novembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 27.204 in ribasso dell’1,14% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dell’1,38%

Time frame giornaliero

La tendenza in corso era rialzista (linea continua), ma la seduta di venerdì ha visto la chiusura sotto l’importantissimo supporto in area 27.240. Si sono, quindi, create le condizioni per un’inversione ribassista che verrebbe acclarata da una chiusura giornaliera inferiore a 26.917. In questo caso l’obiettivo più vicino si trova in area 25.600. A seguire, poi, gli altri obiettivi si trovano in area 23.430 e 21.275.

Qualora, invece, si dovesse recuperare immediatamente area 27.420, le quotazioni si potrebbero dirigere verso gli obiettivi indicati nel riquadro in rosso.

Time frame settimanale

Con la chiusura settimanale inferiore a 27.235 si sono create le condizioni per un ritorno in area 24.530. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di medio periodo del titolo. Già in passato, infatti, questo supporto ha frenato la discesa delle quotazioni e, quindi, potrebbe farlo nuovamente. In questo caso si potrebbe ripartire verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura inferiore a 24.520 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Con la chiusura mensile di ottobre superiore a 26.463, l’ultimo ostacolo lungo il cammino che porta al II obiettivo di prezzo in area 29.395 è stato abbattuto. Successivamente una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento della massima estensione rialzista in area 37.070.

