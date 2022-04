Le polpettine vegetariane sono una scelta culinaria sempre molto gettonata. Perfette per un aperitivo o un antipasto, possono anche sostituire un secondo piatto. Gustosissime soprattutto se hanno un cuore filante, si sciolgono in bocca e sono una vera delizia per i golosi. Possiamo friggerle per avere una deliziosa croccantezza, ma anche cuocerle al forno per una soluzione più dietetica e meno calorica ma altrettanto squisita. Sono la strategia vincente per far mangiare le verdure ai bambini, che non sapranno resistere a questa vera prelibatezza.

Una vera bontà

Le polpette con ricotta e spinaci sono un classico della cucina e riscuotono un grande successo, ma se si ha voglia di cambiare e di portare a tavola un piatto diverso sfruttando la stagionalità, si possono preparare delle deliziose polpettine di carciofi con cuore filante. I carciofi sono i veri protagonisti della primavera e hanno un gusto davvero inconfondibile, altro che ricotta e spinaci. Questo piatto sarà un vero successo in cucina.

Questi sono gli ingredienti per avere circa 15 polpettine:

300 g di carciofi;

200 g di patate;

3 uova;

80 g di mollica di pane;

50 g di pangrattato;

30 g di Parmigiano grattugiato;

100 g di scamorza;

sale e pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Altro che ricotta e spinaci, sono questi gli ingredienti per strepitose polpette fritte o al forno perfette come antipasto o aperitivo

Per fare le polpette utilizzeremo i cuori di carciofo, che sono la parte più tenera. Il peso indicato si riferisce alla quantità di cuori che andranno sbollentati per pochi minuti in acqua leggermente salata. Lessiamo anche le patate nella maniera preferita. È consigliabile bollirle con la buccia per conservarne le proprietà nutrizionali, magari in pentola a pressione per ridurre i tempi. In un mixer versiamo i carciofi ben sgocciolati e le patate tagliate a pezzi e frulliamo per avere un composto omogeneo.

Aggiungiamo quindi 2 uova, la mollica di pane, il Parmigiano grattugiato, sale e pepe e lavoriamo ancora per amalgamare bene tutti gli ingredienti. In mancanza di un mixer, possiamo procedere a mano usando uno schiacciapatate per ridurre a crema le verdure. Trasferiamo l’impasto in una ciotola e cominciamo a comporre le polpette lavorando una piccola parte dell’impasto in cui inseriremo un pezzetto di scamorza. Durante questa operazione possiamo ungere o bagnare le mani per evitare che l’impasto vi si attacchi.

Sbattiamo leggermente l’uovo rimasto e passiamovi le polpettine prima di avvolgerle leggermente nel pangrattato. Ora possiamo friggerle in un tegame alto in abbondante olio e sgocciolarle su carta assorbente. Oppure infornarle a 200 gradi per 30 minuti in una teglia rivestita di carta da forno. Queste deliziose polpettine vanno servite calde.

Lettura consigliata

Avremo delle squisite crêpes per farciture dolci o salate con 3 piccoli trucchi per farle croccanti, sottili e senza grumi