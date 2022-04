Tra tutti i piaceri della vita, il dolce alla fine di un pasto si trova sicuramente tra primi in classifica. Non importa quanto si mangi e ci si riempia tra antipasti, primi e secondi, per il dolce rimane sempre un posticino. A maggior ragione, quando il dessert che ci prepariamo a divorare è buono e goloso come quello della ricetta che vedremo oggi: il cremoso tiramisù alla ricotta di pecora.

I pochi ingredienti necessari per la nostra ricetta

200 g di crema pasticcera;

200 g di savoiardi;

320 g di ricotta di pecora;

160 ml di panna fresca da montare;

40 g di zucchero semolato;

20 g di zucchero a velo;

1 cucchiaio di cacao amaro;

100 ml di caffè zuccherato;

50 ml di acqua.

Usiamo tutti questi ingredienti sani e genuini che sono perfetti per preparare un tiramisù davvero cremoso da leccarsi i baffi

Per prima cosa setacciamo la ricotta all’interno di una ciotola ben capiente e frulliamola, aiutandoci con le fruste elettriche, assieme allo zucchero semolato. Proseguiamo per 2 minuti a velocità media fino ad ottenere un composto morbido e spumoso al punto giusto.

Aggiungiamo poi la crema pasticcera e uniamola, un cucchiaio per volta, alla ricotta frullando sempre in modo da amalgamare il tutto per bene.

Nel frattempo, in una ciotola a parte, montiamo la panna assieme allo zucchero a velo aiutandoci con la frusta elettrica. Una volta che questa sarà pronta uniamola alla crema di ricotta, mescolando il composto con una spatola facendo movimenti lenti dal basso verso l’alto.

A questo punto, prepariamo i bicchieri necessari e distribuiamo sul fondo metà della crema preparata. Versiamo in una scodella il caffè freddo e diluiamolo con un po’ d’acqua prima di inzupparci dentro i savoiardi. Dovremo ricordarci però che il trucco per evitare una consistenza troppo bagnata sarà quello di inzupparli solamente dal lato superiore.

Spezziamo quindi i biscotti e disponiamoli nei bicchieri creando uno strato che andremo poi a ricoprire con il resto della crema. Livelliamo il tutto agitando dolcemente i bicchieri con dei movimenti circolari e trasferiamo in frigo.

Dopo almeno un’ora di riposo al freddo dovremo allora toglierli appena 10 minuti prima di servirli e decorarli con giusto una spolverata di cacao. Vedremo allora che se usiamo tutti questi ingredienti sani e genuini il risultato sarà un dolce fantastico e goloso davvero come pochi.

