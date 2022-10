Se l’estate è per antonomasia la stagione delle insalatone, tra autunno e inverno tornano protagoniste zuppe e piatti caldi. Tra risotto e pasta al forno c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma c’è un ingrediente nello specifico che risalta in questo pot-pourri di pietanze. Stiamo parlando della zucca, regina di stagione da sfruttare tanto nelle merende quanto in primi, secondi e contorni.

Alcuni abbinamenti sono più tradizionali e già assodati, ma nulla vieta di sperimentare un po’ con questo ortaggio dal colore vivace. Ad esempio, sono morbide e saporite queste polpette gratinate alla zucca che ben sostituiscono le più classiche di spinaci, zucchine o melanzane. Si tratta di una preparazione che stupisce per facilità e rapidità di esecuzione oltre che per il gusto inaspettato e sorprendente.

Per realizzare questa ricetta in previsione di pranzi o cene in compagnia ci occorreranno:

400 g di polpa di zucca;

70 g di pecorino stagionato;

120 g di pangrattato;

1 uovo;

salvia fresca;

noce moscata;

olio di semi di arachide per friggere;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Dopo aver cotto al forno la polpa di zucca e averla lasciata raffreddare adeguatamente, poniamola in un mixer con uovo, pangrattato, pecorino e salvia. Procediamo frullando gli ingredienti menzionati in modo tale da ottenere un composto cremoso e denso al punto giusto, quindi aggiustiamo di sapidità.

Oltre al sale e al pepe, aggiungiamo già anche una spolverata di noce moscata e facciamo riposare l’impasto in frigorifero per 20 minuti.

Morbide e saporite queste polpette gratinate alla zucca pronte in soli 20 minuti

Trascorso il tempo indicato, riprendiamo l’impasto e lavoriamolo per ottenere delle polpette grandi più o meno quanto un mandarino. Per essere agevolati nell’operazione, ricordiamoci di inumidire le mani, così da non averle poi tutte appiccicate.

A questo punto procediamo con il medesimo procedimento dell’impanatura della cotoletta, per cui le polpette vanno passate prima nel tuorlo d’uovo e poi nel pangrattato. Disponiamole quindi su un piatto da portata o un vassoio foderato con carta da forno e prepariamoci alla cottura.

Facciamo scaldare dell’olio in una padella antiaderente e tuffiamoci poche polpette alla volta. Mentre friggono, sarebbe bene rigirarle di tanto in tanto con un mestolo forato, in modo che non si brucino. Usiamo lo stesso mestolo per scolarle e riporle su un piatto da portata; quindi spolveriamo con del sale e portiamo in tavola.

Lettura consigliata