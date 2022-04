Abbiamo visto come siano sempre di più gli italiani che scelgono le gomme quattro stagioni. Quegli pneumatici che possiamo lasciare su tutto l’anno, senza il patema di ricordarci la famosa rotazione stagionale delle gomme. Per molti è una scelta di comodo, per tanti anche economica, nel caso in cui siano costretti a tenere i treni di ricambio dal gommista in cambio di un costo di gestione. Ricordano sempre anche gli esperti come mantenere la pressione perfetta delle gomme ci permetta di risparmiare sia sul battistrada, che sui consumi di benzina. Molti pensano giustamente che anche una guida morbida e meno selvaggia contribuisca a non eccedere con i consumi. Verissimo, ma attenzione che spesso, anche in buona fede, finiamo poi per dimenticarci dei particolari che possono incidere sull’aumento dei costi.

Una classica dimenticanza invernale

Quando andiamo a fare la spesa, non sempre la scarichiamo tutta. Capita soprattutto alle nostre meravigliose compagne di lasciare in auto le varie confezioni di acque e bibite. Cosa che accade specialmente d’inverno, quando non temiamo che il caldo possa rovinarle. Dimenticare quindi litri, ma anche chili, di bibite in più in macchina potrebbe comportare un aumento di carburante consumato. Secondo una ricerca americana, il peso dimenticato non solo contribuisce a diminuire la velocità del veicolo, ma rischierebbe addirittura di fargli consumare un 10% in più. E, magari oltre alle confezioni d’acqua, abbiamo lasciato in macchina quelle della sabbia del gatto, altro peso non indifferente sull’aumento dei consumi.

Ottimizzare l’uso di freni, frizione e pneumatici ci farebbe risparmiare almeno il 20% sul pieno ma spesso commettiamo distrattamente questi 3 errori che ci fanno sprecare benzina

Attenzione, quindi al peso che dimentichiamo in macchina e che potrebbe influire negativamente sui consumi. Ma sempre nell’indagine americana, gli esperti ricordavano di cercare di mantenere una guida più dolce possibile. Questa è una cosa che ci insegnano da giovani già alla scuola guida, insieme a un altro trucco per consumare meno, ma che spesso dimentichiamo. La gestione delle salite e delle discese. Complici anche dei motori molto più aggressivi, adesso le salite sono diventate delle vere e proprie montagne russe. Soprattutto se abbiamo dei bambini in macchina, pur senza mettere a rischio la loro sicurezza, con la strada completamente libera, magari mandiamo la macchina su di giri per farli divertire.

Attenzione anche alla discesa

Ecco uno dei motivi per i quali ci ritroviamo a consumare di più. Ma attenzione anche alla discesa, cercando di evitare di accelerare, sfruttando invece tutta l’inerzia naturale e fisica del veicolo. Potrebbe sembrare strano, ma anche mentre scendiamo, sbagliando manovra, potremmo consumare di più. È bene quindi ottimizzare l’uso di freni, frizione e pneumatici, ma ricordandoci anche questi suggerimenti.

Approfondimento

Mai più centinaia di moscerini sull’auto con il rimedio più semplice ed economico del Mondo