Sappiamo tutti che una corretta alimentazione è un’abitudine fondamentale per la nostra salute. Le malattie più pericolose e terribili si combattono anche a tavola. Con i cibi “giusti”, si allontanano obesità, colesterolo, rischi di diabete, infarto, cancro e varie demenze. Scopriamo quali sono questi prodotti alimentari super economici che hanno queste qualità.

Il pesce è senza dubbio uno dei prodotti alimentari più sponsorizzati per una corretta alimentazione. Un alimento con molti benefici per la salute ma che può avere qualche controindicazione per il portafoglio. Ma ci sono alternative molto più economiche ed altrettanto efficaci contro diabete, colesterolo, sovrappeso, aterosclerosi, ecc. Per esempio, c’è una verdura tipica di questa stagione ideale per allontanare questi problemi di salute. Contro calorie, obesità e diabete questo è il super alimento da consumare in autunno.

Ma i prìncipi dei prodotti alimentari nemici di calorie, trigliceridi, diabete, ecc. sono una precisa categoria di alimenti. Questi prodotti sono una vera e propria panacea per l’uomo. Le loro qualità nutritive sono numerosissime e conosciute fin dall’antichità, dove non mancavano mai in tavola a pranzo e cena. Sono ricchissimi di proteine, di zinco e ferro. Posseggono in grande quantità le fibre, che contribuiscono ad abbassare il colesterolo cattivo ed hanno un ruolo di controllo della glicemia. Inoltre sono fondamentali per combattere l’obesità. Questi prodotti hanno anche molto potassio importantissimo per il nostro corpo perché regolarizza alcune funzioni del nostro organismo.

Altro che pesce, questi sono i cibi a bassissimo costo contro obesità, diabete e malattie cardiovascolari

I prodotti di cui abbiamo elencato le numerose qualità sono conosciutissimi ma molto sottovalutati. Stiamo parlando dei legumi. Piselli, ceci, fagioli, lenticchie, soia, lupini. Questi prodotti spesso sono snobbati dal carrello della spesa perché si tratta di alimenti che fanno parte della cosiddetta cucina povera. Eppure hanno qualità imbattibili. Per esempio, quando si deve assumere del ferro si pensa subito alla carne rossa. Si preferisce mangiare una bistecca di manzo che ha 2,4 mg di ferro per 100 grammi, contro i 6,2 mg per un etto di ceci. Per non parlare del colesterolo. Una bistecca di manzo ne contiene 78 mg all’etto, i legumi non contengono colesterolo. E costano molto meno della carne e del pesce. Altro che pesce, questi sono i cibi a bassissimo costo contro obesità, diabete e malattie cardiovascolari.

Legumi, frutta e verdura sono alla base della nostra alimentazione e fanno bene alla nostra salute. Cucinare piatti con abbondanza di questi alimenti può essere un toccasana. Per esempio questa ricetta può ridurre colesterolo e rischio d’infarto senza farmaci in un modo gustoso che pochissimi conoscono.

