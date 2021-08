Il colesterolo è uno dei problemi di salute più gravi per l’uomo, ma forse anche tra i più sottovalutati. Forse perché i suoi effetti maligni si manifestano nel tempo e quando i primi sintomi si mostrano diventa difficile farlo regredire. Ecco perché la prevenzione è un’arma indispensabile per tenere a bada il colesterolo cattivo. Grazie alla prevenzione è possibile ridurre colesterolo e rischio d’infarto senza farmaci in un modo gustoso che pochissimi conoscono.

Quando il livello di colesterolo cattivo nel sangue è alto, può provocare ictus e infarto. Nella perenne lotta per sconfiggere questa patologia, i medici di recente hanno individuato un principio in grado di ridurre il colesterolo nel sangue. Infatti secondo uno studio, bastano pochi grammi di questo farmaco per abbattere del 50% il colesterolo cattivo. Ma ci possono essere anche soluzioni meno drastiche e magari anche piacevoli, per abbassare il colesterolo LDL e i suoi effetti malevoli.

Molti non sanno che il carciofo ha tra i suoi benefici anche la capacità di combattere il colesterolo. Degli ortaggi autunnali questo è il più efficace per prevenire colesterolo cattivo e tumore. E allora cosa ci può essere di meglio di una frittata con carciofi? Naturalmente non fatta come nella versione originale, quella tradizionale laziale, ma in una forma modificata, adatta per combattere colesterolo e rischio cardiovascolare. Ecco gli ingredienti da usare e quali sono quelli che vengono sostituiti rispetto alla versione originale.

Supponiamo di volere preparare la frittata di spinaci per 4 persone. Occorreranno 400 grammi di farina di ceci, circa 1 litro (800 millilitri) di acqua tiepida, del brodo vegetale, qualche grammo di cucurma. Ovviamente ci vorrà l’ingrediente principale, ovvero almeno 4 carciofi romani. Inoltre utilizzeremo del sale e del pepe, del succo di limone e olio extra vergine di oliva.

La frittata viene preparata nel modo classico, cambiano solamente alcuni ingredienti. Nella versione originale la ricetta prevede la cottura nello strutto che in questa modalità è sostituito con l’olio extra vergine d’oliva. Inoltre, come si può vedere dagli ingredienti, mancano le uova. Infatti al posto delle 8 uova si utilizzerà la farina di ceci, con la cucurma, 4 cucchiaini d’olio e acqua tiepida. Questi ingredienti si sbattono insieme fino a quando di formerà un impasto omogeneo.

Anche questo frutto ci aiuta

Ma i carciofi non sono l’unico alimento che aiuta a combattere il colesterolo, anche alcuni frutti sembra abbiamo questa qualità. Tra questi il mirtillo rosso. Uno studio dell’Università di Svezia ha svelato che questo frutto non solo aiuta a perdere chili ma combatte anche il colesterolo. Ecco perché senza questo frutto si rischiano aumento di peso e diabete, colesterolo e ipertensione.