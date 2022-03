Altro che pelle, per essere favolose e sempre al top sia a 30 che a 60 anni ritornano di moda questi capi che ringiovaniscono

Con l’arrivo della primavera, faremo il cambio stagione dentro l’armadio. Rispolvereremo maglie leggere e colorate, pantaloni alla moda, piumini e la nostra immancabile giacca di pelle. Effettivamente, chi non ha una giacca di pelle?

È, forse, il capo più indossato e più venduto, soprattutto durante le mezze stagioni. Non solo è perfetto per la temperatura mite, ma è anche super alla moda. Insomma, è certamente un must have del guardaroba sia femminile che maschile, a qualsiasi età.

Ma le tendenze della prossima primavera non sono finite qua. Infatti, prepariamoci al ritorno alla moda di alcuni capi che, probabilmente, abbiamo già dentro l’armadio. Prima di vedere di quali si tratta, è bene sapere che anche alcuni colori saranno di tendenza.

Colori che esalteranno la nostra carnagione e che ci faranno sembrare più giovani di almeno 10 anni. Questi colori saranno quelli pastello, dall’azzurro al fucsia, ma anche dal giallo limone al blu elettrico. Ma sarà, soprattutto, come abbineremo questi colori a fare la differenza.

Infatti, prepariamoci ad assistere ad abbinamenti sgargianti e molto vivaci, stile Arlecchino. Se prima non ci avremmo scommesso neanche pochi centesimi, adesso creeremo questi abbinamenti automaticamente. In effetti, si sa, la moda ci stupisce sempre. E questa volta ci ha letteralmente sorpresi.

Le vetrine dei negozi saranno ricoperti di colori accesi e da abbinamenti che passano dal verde delle scarpe al fucsia dei pantaloni al giallo della blusa. Un modo eccellente per accogliere la primavera, stagione in cui vediamo l’esplosione di colori, tramite il risveglio dei fiori.

Le tendenze primaverili del 2022

Quindi, altro che pelle, per essere favolose guardiamo dentro al nostro guardaroba. Se abbiamo questi capi, avremo fatto centro. Iniziamo dal ritorno di questa tendenza altrettanto intramontabile: il total white. Ebbene sì, il bianco accompagnerà le nostre giornate primaverili. E se non dovesse piacere il bianco totale, o l’abbinamento stile Arlecchino, il bianco ci aiuterà a “spezzare”.

Che dire, però, del total white. Pura eleganza, che potremo sfoggiare sia di giorno che di sera. Altra tendenza è l’abbinamento tra giacca e gonna. Non stiamo parlando del classico tailleur, ma della giacca lunga, aperta e senza bottoni, e della gonna corta ed a vita alta.

Ricordiamo che, per questa tendenza, sarebbe il caso di optare per giacca e gonna dello stesso colore e della maglia, da inserire all’interno della gonna, di un altro colore.

Un’altra tendenza sarà il “catsuit”. Si tratta di una tuta aderente, simile a quella indossata da Catwoman. Questa tuta spopolerà durante la primavera, perché comoda e sensuale. A quest’ultimo proposito, specifichiamo che non si tratta di una tuta di pelle, ma di cotone o tessuti sintetici.

Per terminare, non solo in primavera ma anche in estate, saremo invasi da piume e frange. Pantaloni, maglie corte e abiti saranno impreziositi da frange e piume, come se fossimo nel Far West o negli anni ’20. Saranno perfetti per chi vorrà dare un po’ di brio al proprio look.

