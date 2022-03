L’abito giusto esiste perché valorizza le forme e nasconde i chili di troppo sia a 20 che oltre i 50 anni

Abbiamo presente quando apriamo l’armadio e stiamo minuti e minuti a pensare a cosa indossare? È una routine continua. Pensiamo che quell’abito non ci stia bene, perché abbiamo messo su qualche chilo di troppo, oppure quell’altro non valorizza i nostri punti di forza.

Andiamo a fare shopping, nella speranza di trovare qualcosa di carino che ci calzi a pennello. Dopo aver girato per negozi e dopo aver trovato qualcosa, ci rechiamo verso il camerino e le nostre speranze vanno in fumo. Troppo largo o troppo stretto, la misura giusta è terminata e così via. Sempre la stessa storia. Ma può essere che cerchiamo approssimativamente?

A volte è proprio così. Non cerchiamo nei posti giusti, o ci soffermiamo su capi belli ma che non ci valorizzano. Molto spesso accade che i capi a cui non avremmo mai pensato, alla fine, sono proprio quelli che risultano adatti a noi.

Magari spinti dalla mamma o da un’amica, proviamo un abito che non ci piace per niente. Eppure, nel momento in cui lo indossiamo e ci guardiamo allo specchio, è come se avvenisse una sorta di magia. Quell’abito è perfetto.

Ecco perché l’abito giusto esiste, dobbiamo solamente scovarlo. Provare non costa nulla, nel vero senso della parola. Pertanto, ecco quali sono gli abiti adatti ad ogni fisicità, da indossare a qualsiasi età, persino oltre i 50 anni.

Ad ogni corpo il suo abito

Per un fisico snello, ciò che non può mancare nel guardaroba di una donna dai 20 anni in su, è il classico tubino nero. Molto chic, è ideale sia durante il giorno che per gli eventi serali. Per conferire un tono di eleganza in più, abbiniamo delle décolleté. Se lo indossiamo con accessori più casual, allora gli anfibi o i mezzi stivaletti saranno il top. Quest’abito è ideale per valorizzare i glutei e per nascondere petto e schiena.

L’abito a trapezio, invece, è l’ideale per un fisico dalle forme rotonde. Aderente nella parte superiore e sempre più largo a partire dal seno in poi, nasconderà i chili in eccesso sulla pancia, sui fianchi e sulle cosce. Anche quest’abito può essere indossato sia con i tacchi che con le scarpe basse e comode, come mocassini, anfibi e stivali.

Il vestito a ruota è, invece, perfetto per chi vorrebbe mettere in evidenza il girovita e il seno, ma al contempo vorrebbe distogliere l’attenzione dall’addome e dai fianchi. Molto femminile e sensuale, si abbina bene ai tacchi.

L’abito giusto esiste perché valorizza le forme e nasconde i chili di troppo sia a 20 che oltre i 50 anni

Da oggi in poi, andiamo alla ricerca di questi abiti a seconda della nostra fisicità e delle nostre esigenze. Non è detto che chi sia in sovrappeso non possa indossare un abito più corto. Basta semplicemente trovare quello adatto, che valorizzi i punti di forza e nasconda i “difetti”. Ricordiamo, inoltre, che le scarpe con i tacchi slanciano la figura.

Lettura consigliata

