Tra meno di un mese, diremo addio al freddo gelido dell’inverno per dare il benvenuto alla primavera, la stagione dei fiori. E dovremmo seminare questa pianta davvero meravigliosa che colorerà la casa e profumerà, appunto, di primavera.

Nonostante le temperature siano meno rigide, non dobbiamo scoprirci del tutto. Anche perché il vento primaverile potrebbe essere rischioso, soprattutto per la gola. Quindi, potremmo optare per un foulard o una sciarpa leggera con una giacca.

A proposito di giacca, abbiamo visto che il blazer e altri capi sono i must have del guardaroba delle over 50, poiché creano il perfetto connubio tra stile ed eleganza. Eppure, l’evergreen delle mezze stagioni è un altro capo. Ritorna di moda questa giacca del 900, calda e chic, che starà d’incanto a tutte. Vediamo di quale si tratta, e come è stata reinventata dai grandi stilisti.

La giacca di jeans

Fu nel lontano 1905 che Levi Strauss lanciò la sua prima giacca di jeans. Corta, con un taschino laterale e bottoni centrali. Un vero capolavoro, che ha raggiunto l’apice del successo a partire dagli anni ’50. Durante gli anni successivi, ha modificato alcuni punti, lanciando nuove versioni, riprese nei famosi film americani.

La giacca di jeans è un cult, che gli stilisti hanno rivisitato in chiave moderna. Basti pensare a quella arricchita di borchie, come quella firmata Balenciaga, oppure quella piena di scritte, spille e stoffe di Dolce e Gabbana.

Ritorna di moda questa giacca del 900 per la primavera 2022 rivisitata in chiave moderna per essere sempre al top

La rivista di moda Vogue celebra il ritorno della giacca di jeans, reinterpretata dagli stilisti con nuovi modelli, che spopoleranno proprio durante questa primavera 2022. Alcuni sono stati presenti alla Milano Fashion Week, che si sta svolgendo proprio in questi giorni.

Un primo modello, firmato da Alexander McQueen, sarà corto in vita e con due taschini a destra e a sinistra. Sembra che lo stilista abbia ripreso il primissimo modello lanciato da Levi’s proprio nel 900. La differenza, oltre al doppio taschino, sta nel fatto che il modello di McQueen è più lungo nella parte posteriore. Ha voluto giocare sull’esaltazione della vita, piuttosto che su quella dei glutei. Questa giacca di jeans, per esempio, sarebbe perfetta per coloro che vorrebbero nascondere la parte posteriore del corpo.

Un altro modello molto chic è firmato da Yves Saint Laurent. A differenza del primo modello, si presenta come se fosse un trench corto, con cinturino in vita e chiuso, alla base del colletto, con un fiocco. Inoltre, sono presenti quattro taschini di medie dimensioni.

Mango ed H&M, per esempio, hanno lanciato dei modelli più classici ma dal colore più chiaro e, sicuramente, ad un prezzo più accessibile. Infine, ulteriori altri modelli che spopoleranno saranno quelli in denim bianco, arricchiti da disegni e stampe.

Lettura consigliata

Torna a grande richiesta questo vestito degli anni 2000 che sta spopolando in questi negozi low cost a prezzi stracciati