Questo trucchetto geniale su WhatsApp che pochi conoscono permetterà di non litigare con il partner se facciamo tardi la notte

Abbiamo sempre detto che, ormai, il cellulare è considerato come “uno di famiglia”. Si trova sulla tavola quando mangiamo, è accanto a noi quando ci rilassiamo sul divano, e si trova con noi persino quando andiamo in bagno.

Insomma, il cellulare è davvero indispensabile, ma altrettanto “porta guai”. Quante volte rimproveriamo i nostri figli, o siamo noi stessi ad essere richiamati, perché esageriamo?

Effettivamente, non sappiamo stare senza, nemmeno per qualche minuto, tranne quando usciamo con gli amici o con il partner. In quei momenti, infatti, evitiamo di usarlo, perché non ne sentiamo la necessità. E facciamo bene.

A tal proposito, sarà capitato di uscire con gli amici o con le amiche, senza la nostra dolce metà. Magari abbiamo fatto tardi la sera, abbiamo sonno e abbiamo pure dimenticato di inviare la buonanotte. Al risveglio, pensiamo che ci aspetterà un litigio e siamo scocciati al solo pensiero.

Come evitare tutto questo? Effettivamente, questo trucchetto geniale su WhatsApp, che pochi conoscono, ci darà la possibilità di evitare ramanzine.

WhatsApp e i suoi segreti

Per evitare brutte figure con il partner, specialmente se abbiamo una relazione fresca e non vogliamo rovinare tutto per una sciocchezza, dobbiamo programmare l’invio automatico dei messaggi. Visto che WhatsApp è la messaggistica istantanea più utilizzata, programmeremo l’invio proprio da quest’applicazione.

Innanzitutto, bisogna aprire i comandi rapidi che abbiamo tutti sul cellulare, con sistema operativo iOS. Cliccare in basso al centro su “automazione” e, successivamente, sul segno del “più” in alto a destra. In questo modo, possiamo creare un’automazione personale, in cui sarà possibile inserire l’ora in cui il messaggio sarà inviato. Clicchiamo su “azione” e cerchiamo WhatsApp. A questo punto, ci verrà chiesto di inserire il messaggio automatico, nonché il destinatario. Il gioco è fatto.

Questo trucchetto geniale su WhatsApp che pochi conoscono permetterà di non litigare con il partner se facciamo tardi la notte

Per il sistema operativo Android, invece, bisogna scaricare gratuitamente l’applicazione di WhatsApp Business e impostare il “messaggio d’assenza”. In questo modo, avremo la possibilità di personalizzare il messaggio, nonché di scegliere l’ora in cui inviarlo e il destinatario.

Ecco perché WhatsApp è davvero un’applicazione geniale. Oltre ad essere utile per tenerci in comunicazione con amici e parenti lontani, sarà un nostro alleato in situazioni possibilmente spiacevoli. Ovviamente, possiamo disabilitare quest’impostazione quando vogliamo. Se torniamo prima del previsto a casa, allora non ci sarà bisogno del messaggio automatico. Potremo dare noi stessi la buonanotte o il buongiorno alla nostra dolce metà, così eviteremo brutte figure e litigi.

