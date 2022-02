Ritorna a grande richiesta questo vestito degli anni 2000 che sta spopolando in questi negozi low cost a prezzi stracciati

Come abbiamo sempre detto, la moda piace perché è imprevedibile e in continua evoluzione, per andare incontro alle richieste e alle esigenze della società. In sostanza, la moda cambia con il cambiare della società. A volte, però, fa retromarcia per ripescare, dagli anni precedenti, le tendenze che hanno spopolato.

Lo abbiamo visto con questi pantaloni particolarmente chic, che mai ci saremmo aspettati di vedere nelle vetrine dei negozi, nel periodo invernale. Affrettiamoci ad acquistarli per indossarli ancora per qualche giorno. Infatti, andando incontro alla primavera, gli stilisti stanno preparando la loro nuova collezione.

In questa nuova ottica, uno stilista, in particolare, ha ripreso un vestito che ha spopolato durante gli anni 2000, grazie ad una famosa e tanto amata serie TV. Ma ciò che più entusiasma è che, non solo nell’alta moda, ma è possibile acquistare questo vestito a modici prezzi.

Il newspaper dress

Ritorna a grande richiesta questo vestito degli anni 2000, come suggerisce Vanity Fair. Il newspaper dress è il vestito con le stampe di giornale, reso famoso da Sarah Jessica Parker nella serie Sex and the City. Se lo stilista Galliano lo progettò per Dior, adesso possiamo acquistarlo in uno dei negozi più cool e low cost: Zara. Il prezzo per questo adorabile vestito è meno di 40 euro. Che cosa direbbe Carrie Bradshaw?

Del resto, proprio recentemente, c’è stata la reunion dei personaggi di Sex and the City, interpretate dalle stesse attrici, per un reboot. E per la serie “a volte ritornano”, ritorna anche questa tendenza. Eppure, ci sarebbe da dire che anche altri stilisti hanno proposto il newspaper dress, addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale, come Elsa Schiaparelli.

Oltre che da Zara, sarà possibile acquistare il newspaper dress anche da Etsy con prezzi che oscillano dai 40 ai 60 euro, avendo a disposizione una varietà di modelli. Per quanto riguarda lo shopping online, si può acquistare su Shein anche a meno di 30 euro e su Amazon, in cui i prezzi sono in dollari.

In ogni caso, sono andate di moda anche le scarpe con le stampe di giornale. Ma perché comprarle se possiamo crearle, diventando stiliste di noi stesse? Ecco perché tutti stanno mettendo la carta di giornale sopra le scarpe vecchie per risparmiare sugli acquisti.

Ritorna a grande richiesta questo vestito degli anni 2000 che sta spopolando in questi negozi low cost a prezzi stracciati

Questo vestito sta spopolando ma avrà successo specialmente in primavera. Inoltre, sarà perfetto sia per le ragazze che per le over 50. Del resto, l’età delle nostre protagoniste si aggirava intorno a quegli anni.

Anche perché il vestito proposto da Zara, per esempio, è drappeggiato, dunque ideale per nascondere qualche imperfezione nel giro vita. I modelli proposti dagli altri brand citati, invece, sono l’ideale per valorizzare le curve. Ovviamente, di modelli presenti sul mercato ce ne sono tantissimi, sta a noi scegliere quello più adatto alle nostre esigenze e ai nostri gusti. Saremo belle, seducenti e super alla moda.

Lettura consigliata

Abbiamo sempre sbagliato ad applicare il fondotinta così ed ecco come essere radiose anche a 50 e a 60 anni