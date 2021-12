Mancano poche settimane a Natale e tutti si stanno preparando per il lieto evento. C’è chi ancora pensa alle decorazioni e chi invece si porta avanti con il menù. Per i dolci ci si può arrangiare con panettone e pandoro, anche se si potrebbe provare questo dolce facile ma scenografico. Qualcuno ha deciso di seguire la tradizione. Tra le ricette più comuni troviamo la lasagna (assolutamente da provare questa gustosissima e cremosa versione inedita).

Ma se quest’anno fosse quello giusto per fare qualche variazione? Se aggiungessimo un tocco di raffinatezza in più? Oggi presentiamo una ricetta di pesce che farà leccare i baffi a chiunque si metterà a tavola. Si tratta di un piatto raffinato ma molto semplice da preparare.

Non ci vorranno più di 20 minuti per prepararlo. Quindi, altro che lasagne e baccalà, è questo il primo di pesce gourmet spettacolare che farà impazzire tutti. Vediamo insieme come prepararlo.

Un sugo col profumo del mare

La ricetta che stiamo per presentare è costituita dai tagliolini al nero di seppia con salmone e pomodorini. Un primo sano ma dal gusto strepitoso, nato per ristoranti gourmet e per chi di pesce e di mare se ne intende. Per la pasta, scegliamo sempre dei tagliolini ruvidi, di grano duro.

Gli ingredienti:

200 g di salmone fresco o affumicato; 50 g di pomodori datterini o Pachino; 1 spicchio d’aglio; pepe, sale e olio evo q.b.; prezzemolo fresco; 1 sacchetto di nero di seppia; 1 seppia.

Altro che lasagne e baccalà, è questo il primo di pesce gourmet spettacolare che farà impazzire tutti

Per reperire il nero di seppia basterà andare nella nostra pescheria di fiducia. Il pescivendolo ci darà la seppia e il sacchetto contenente il nero da utilizzare immediatamente. Per il condimento, iniziamo tritando finemente l’aglio dopo aver tolto l’anima all’interno. Tritiamo anche il prezzemolo e laviamo i pomodori. Questi devono essere tagliati in pezzi grossolani. Per il salmone e la seppia, tagliamo entrambi a striscette e rosoliamoli in un cucchiaio d’olio. Poi, mettiamo tutto da parte.

Prendiamo una padella e versiamo 2 cucchiai d’olio e rosoliamo il trito d’aglio. Nel frattempo mettiamo a bollire l’acqua per i tagliolini e mettiamoli a cuocere. Aggiungiamo i pomodori all’aglio e, solo dopo 3 o 4 minuti, aggiungiamo un cucchiaio d’acqua e il nero.

Spegniamo la padella fin quando la pasta non sarà cotta. Ora la uniremo al condimento mescolando affinché prenda il colore del nero. Adesso aggiungiamo il salmone e la seppia e impiattiamo spolverando ogni piatto con il trito di prezzemolo.

