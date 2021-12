In cucina ci vuole passione ma anche tempo. Pian piano si avvicinano le festività natalizie e sicuramente saranno moltissime le pietanze che si susseguiranno sulle tavole imbandite.

Gran parte degli italiani torneranno alle origini, cucinando piatti tipici della tradizione tricolore. Chi è alla ricerca di un antipasto gustoso che riesca a stupire gli ospiti in 15 minuti non dovrebbe perdersi questa ricetta sfiziosissima.

Per non servire sempre il solito baccalà, invece, ecco anche un golosissimo secondo piatto di pesce economico e super goloso ideale per le festività.

Infine, come resistere ai piccoli e golosi struffoli napoletani, pronti in poche mosse grazie a questa ricetta speciale?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ovviamente, queste sono alcune idee, ma la cucina offre una miriade di pietanze buone da leccarsi i baffi. Molto spesso si affida a torte e dolcetti la fine del pranzo o della cena.

Tuttavia, basta con i soliti dolci perché è questa la ricetta morbidissima alle mele che vale oro per conquistare gli ospiti in 5 minuti

Stiamo parlando del pan di mela, una ricetta da forno favolosa e che si prepara in un batter d’occhio. Sarà impossibile resistere alla morbidezza di questa preparazione dal profumo di mele. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

3 mele, possibilmente le Golden Delicious;

50 grammi di succo di limone;

3 uova;

100 grammi di olio di semi di arachide o girasole;

160 grammi di zucchero;

1 pizzico sale

280 grammi di farina di riso (o farina 00);

1 bustina di lievito chimico in polvere.

Procedimento

Per realizzare un pan di mele eccezionale bisognerà tagliare, sbucciare e frullare le mele.

Poi, versare il succo di limone e aggiungere anche le uova. Continuare a frullare versando l’olio di semi. Mescolare e aggiungere anche lo zucchero e il pizzico di sale.

Per ultimi aggiungere, a più riprese, la farina di riso e il lievito.

Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo prendere una tortiera e ricoprire con carta da forno. Oppure imburrarla e cospargerla leggermente di farina. Per preparare il pan di mela ci vorranno anche meno di 5 minuti.

Successivamente, versare il composto al suo interno e provvedere per la cottura. Far cuocere per 30 minuti alla temperatura di 180°C, impostando il forno in modalità statica.

Una volta cotto, il pan di mela si presenterà morbidissimo e goloso. Spolverare con lo zucchero a velo prima di servirlo, sarà una vera delizia da provare assolutamente. Quindi, basta con i soliti dolci perché è questa la ricetta morbidissima alle mele che vale oro per conquistare gli ospiti in 5 minuti.