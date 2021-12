Questa portata apre la cena e rappresenta l’occasione migliore per giocare con la fantasia e l’originalità. Quando pensiamo a piatti fantasiosi è impossibile non immaginare proprio le tartine. L’unione d’ingredienti colorati e di sapori diversissimi è un vero spettacolo alla vista, oltre che al palato. Tuttavia, bisogna davvero impegnarsi per riuscire a proporre qualcosa di davvero inaspettato e innovativo.

Allora, altro che crostini e pancarré, ecco un modo finalmente sfizioso di servire le tartine per l’antipasto di Natale o come aperitivo. Anche quest’altra variante si prepara in un lampo ed è una ghiottoneria unica, ma il segreto di questa ricetta è la base della tartina.

Ingredienti per le tartine sfiziose con mini-pancakes (per 2 porzioni)

4 uova di media grandezza;

500 grammi di latte;

250 grammi di farina tipo 1;

100 grammi di formaggio grattugiato;

una bustina di lievito per impasti salati;

sale e pepe a piacere.

Per una delle possibili farciture

salmone q.b.;

formaggio spalmabile q.b.;

melograno q.b.

Bisognerà iniziare sbattendo le uova con il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Aggiungere anche il latte a filo, senza smettere di mescolare. A questo punto, setacciare la farina e aggiungerla all’impasto. La ricetta richiede l’utilizzo di una farina di tipo 1, meno raffinata al tatto. Nulla impedisce di giocare con le farine e proporre anche varianti ancora più particolari.

Aggiungere anche il lievito e mescolare fino a ottenere un composto completamente privo di grumi. Bisognerà realizzare in padella dei piccoli pancake, della grandezza di comunissime tartine. Quindi, scaldare una padella antiaderente sul fuoco e cuocere i mini-pancakes per circa 2 minuti per lato.

Una volta tiepidi, farcire con uno strato di formaggio spalmabile (tipo philadelphia), salmone e qualche chicco di melograno. È possibile anche congelare i pancake già pronti, per averli magari anche a Capodanno.

Altre possibili varianti

tartine di frolla salata con funghi e formaggio;

pancakes con burro e salmone;

pasta brisè con paté di prosciutto cotto e capperi;

base a scelta con ricotta e mortadella;

crackers con formaggio e caviale.

E, per il secondo di Natale, ecco tutti i tempi e le temperature per un arrosto perfetto.

