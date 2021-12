Altro che i soliti stuzzichini, ecco i deliziosi tortini di pasta frolla presto pronti da servire per il pranzo di Natale

Scegliere il menù per il pranzo di Natale spesso si rivela complesso. Bisogna mettere insieme le esigenze e i gusti alimentari dell’intera famiglia e spesso anche di amici e conoscenti. Proprio per questo abbiamo proposto sia un menù con piatti a base di pesce che uno più adatto ai bambini.

Ai piatti che abbiamo proposto si possono integrare degli stuzzichini sfiziosi o si può sostituire il dolce proposto con uno ancora più semplice e veloce da preparare.

In quest’articolo proporremo la ricetta delle tartellette salate con ricotta e formaggio, piccoli tortini ripieni. Le si può servire sia come aperitivo, al posto dei classici stuzzichini industriali, che come antipasto in attesa delle portate più sostanziose del pranzo natalizio.

Ingredienti per 10-12 porzioni

Pasta frolla

200 g di farina 00;

1 tuorlo d’uovo;

1 pizzico di sale;

100 g di burro freddo;

acqua q.b.

Farcitura

250 g di ricotta;

1/4 di cucchiaio di pepe;

1 uovo;

prezzemolo q.b.;

4 cucchiai di formaggio grattugiato;

1 pizzico di sale.

Altro che le classiche tartine, ecco lo sfizioso stuzzichino da servire per il pranzo di Natale

Lavorare insieme in una ciotola farina, burro ammorbidito e sale molto velocemente, usando la punta delle dita. Aggiungere il tuorlo d’uovo e l’acqua, facendo incorporare bene tutti gli ingredienti tra loro.

Quando l’impasto sarà compatto e omogeneo, usarlo per formare un panetto, avvolgerlo in una pellicola per alimenti e farlo riposare in frigorifero per un paio di ore circa.

Trascorso questo lasso di tempo, rimuoverlo dalla pellicola trasparente. Stenderla su un piano infarinato con l’aiuto di un mattarello. Ritagliare la pasta in tanti cerchi con l’aiuto di una formina, poi disporre ciascuno in degli stampi da tartellette. Bucherellarne il fondo e cominciare a preparare la farcitura.

Sgocciolare la ricotta e lavorarla in una ciotola assieme a pepe, formaggio, un uovo intero e un pizzico di sale. Se la farcitura a questo punto risulta troppo dura, aggiungere un secondo tuorlo d’uovo. Riempire ogni tartelletta con un po’ di ripieno e guarnire con del prezzemolo.

Infine, infornare in forno ventilato preriscaldato a 180° per poco più di dieci minuti.

Qualche farcitura alternativa

Altro che le classiche tartine, ecco lo sfizioso stuzzichino da servire per il pranzo di Natale. La farcitura che abbiamo visto, con ricotta e formaggio, è solamente una delle tante possibili per farcire le tartellette.

Un’alternativa potrebbe essere farne una con le verdure e la pancetta. In questo caso, come ingredienti si potrebbero usare pancetta, cipolle, carote, zucchine e melanzane tagliate a listarelle e olio, sale e pepe come condimenti.

O anche una mousse di formaggio fresco spalmabile, prosciutto cotto, tonno sott’olio, capperi e pesto alla genovese. In questo caso, ci si aiuterebbe con un frullatore per tritare separatamente il tonno e i capperi e il prosciutto tagliato a dadini, per poi amalgamarli al resto degli ingredienti. Infine, si userebbe una sac à poche con la bocchetta rigata per farcire in modo omogeneo le tartellette.