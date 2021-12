Tra i piatti più amati dagli italiani ci sono senza dubbio le lasagne al forno. Questo goloso primo piatto è davvero alla portata di tutti ed accontenta sia i grandi, sia i piccini.

Infatti altro che pasta al forno, sono queste le lasagne golosissime e veloci che stanno già spopolando ovunque. Le lasagne sono un primo piatto veloce e molto versatile, perché possono essere personalizzate con gli ingredienti che più amiamo.

Tuttavia, se c’è una pasta che può conquistare ancora più delle lasagne, sono i cannelloni. Oggi vogliamo proporre una versione particolare e ricca, che prevede un ripieno di pesce. Infatti, anziché le solite lasagne, ecco i cannelloni di pesce cremosi e golosissimi ideali per stupire gli ospiti nelle festività.

Questo formato di pasta è così irresistibile perché è pensato per ospitare un ripieno goloso. Tuttavia, per preparare dei cannelloni perfetti dobbiamo assolutamente evitare questi errori che abbiamo precedentemente spiegato.

Questo primo piatto è perfetto da portare a tavola durante le feste e siamo certi che conquisterà tutti al primo assaggio.

Se vogliamo saperne di più e scoprire come realizzare questa autentica delizia, non ci resta che continuare a leggere la ricetta.

Ingredienti

12 cannelloni;

150 g di salmone affumicato;

200 ml di besciamella;

400 g di ricotta;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

60 g di scamorza;

80 g di pistacchi;

pepe q.b.

Anziché le solite lasagne, ecco i cannelloni di pesce cremosi e golosissimi ideali per stupire gli ospiti nelle festività

Per iniziare, eliminiamo il siero della ricotta e trasferiamola in un recipiente. Lavoriamola con una forchetta in modo da renderla liscia e senza grumi. Aggiungiamo metà della besciamella a disposizione, il formaggio grattugiato ed amalgamiamo il tutto per bene. A questo punto, tagliamo a pezzetti il salmone affumicato ed uniamolo alla crema.

Nel frattempo, stendiamo un velo di besciamella sulla pirofila e preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Adesso sgusciamo i pistacchi e, con l’aiuto di un mixer, tritiamoli grossolanamente. Tagliamo a cubetti la scamorza e mettiamola da parte.

A questo punto, riempiamo i nostri cannelloni con la crema di ricotta e salmone precedentemente preparata. Possiamo usare un cucchiaino oppure una sac à poche. Man mano che li farciamo, poggiamo i cannelloni nella pirofila. Versiamo la restante besciamella sui cannelloni, adagiamo i cubetti di scamorza e spolverizziamo un po’ di pepe in superficie. Infine, aggiungiamo anche la granella di pistacchi per guarnire.

Inforniamo i nostri cannelloni e lasciamoli cuocere per circa 25 minuti. Controlliamo la cottura e, quando saranno colorati e con una deliziosa crosticina in superficie, potremo spegnere il forno. Serviamoli ancora ben caldi per godere del loro profumo e della consistenza cremosa e filante.