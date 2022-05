Stelle e meteo sembrano alleati nell’annunciare che la prossima estate, ormai imminente, sarà torrida per questi 2 segni. Non ci riferiamo solo al caldo delle temperature, ma alla fortuna che potrebbe letteralmente piombare su di loro. Anzi a dire la verità, i segni baciati dalla fortuna sarebbero 3, inserendo il solito Ariete. Quest’ultimo, ormai lo sappiamo bene, ma vale la pena ribadirlo, andrà incontro a tantissimi cambiamenti e altrettanta fortuna nelle prossime settimane. Non c’è solo lui però tra i favoriti delle stelle, perché sul podio salirà il Toro e anche quello che nel mondo dello sport sarebbe definito un outsider. Era, infatti tra i possibili candidati protagonisti, e, si rivelerà invece un vero e proprio attore principale dell’estate 2022. È già pronosticato come il segno super fortunato di giugno e la ribalta sarà tutta per lui.

Il Toro indosserà quest’estate il suo abito migliore

Prepariamoci a vedere un’estate 2022 col Toro nel suo abito migliore. Audace e coraggioso, porterà a termine non solo i desideri, ma anche gli obiettivi. Appoggiato da Venere che donerà fascino e sicurezza in amore, il Toro, a partire da metà del mese si travestirà da conquistatore. Addirittura, amici e colleghi si fideranno talmente dell’intuito del Toro, da chiederne aiuto e preziosi consigli, anche in campo finanziario. Si presenterà la classica palla al balzo, da cogliere al volo e non perdere assolutamente. Il Toro non volerà solamente sulle ali dell’entusiasmo e del gusto della sfida, ma dimostrerà un equilibrio psicologico davvero perfetto. Gli ostacoli saranno comodamente superati e non ci saranno barriere alle ambizioni di questo segno.

È già pronosticato come il segno super fortunato di giugno ma non è il solito Ariete e si riempirà le tasche di soldi assieme al Toro

Colpo, quasi a sorpresa della Vergine, che a giugno, sarà protagonista di un momento degno del film “Braveheart”. Ma, rispetto alla bella pellicola di Mel Gibson, con un finale decisamente migliore. La parola d’ordine dell’estate di questo segno sarà infatti “coraggio”. E, varrà per i nati sotto il segno della Vergine il famoso detto che la fortuna aiuta gli audaci. Ci sarà tantissima energia che ruota attorno a loro, soprattutto nella seconda metà del mese. Spunteranno idee brillanti e innovative, che porteranno questo segno a successi e guadagni economici. Fra il 15 e il 16 del mese, potrebbe arrivare una notizia storica. Un’opportunità professionale che potrebbe letteralmente mettere le ali alla Vergine, per un cambiamento eccezionale. Buone anche le previsioni in campo amoroso.

Lettura consigliata

Ecco le 2 città che ci offrirebbero dei soldi per andare a vivere e lavorarci per la svolta tanto attesa della nostra vita