Primi caldi dell’anno e prime sensazioni abbastanza sgradevoli che colpiscono le nostre gambe. Dalla pesantezza al gonfiore, ritrovandoci dei “cotechini” al posto degli arti. Sono soprattutto le donne ad avvertire questi sintomi e, specialmente a partire da questa parte dell’anno. Il gonfiore sarebbe dovuto semplicemente alla circolazione linfatica che subisce una pausa nel suo flusso continuo. Coinvolgendo, ovviamente le parti più lontane dal cuore, e, quindi gambe e piedi. Tecnicamente la circolazione linfatica non è legata direttamente all’azione del cuore, come quella arteriosa, ma dipenderebbe maggiormente dai muscoli. In grado di fare da vera e propria pompa. Attenzione quindi che una vita sedentaria potrebbe aumentare proprio questo rischio. Andiamo perciò a vedere qualche suggerimento per cercare di mantenere le gambe meno pesanti e più leggere.

Attenzione agli zuccheri e a un altro condimento base

Ci sono due ingredienti che utilizziamo continuamente in cucina, il cui abuso sarebbe una delle cause delle gambe gonfie:

il sale;

e lo zucchero raffinato.

Questo non vuole assolutamente dire che d’ora in poi dovremmo bere il caffè amaro e la pasta senza sale.

Sicuramente, in base anche a quelli che sono i nostri ritmi e tenori di vita, non abusarne. Assieme all’attenzione quindi che dovremmo porre all’utilizzo di sale e zucchero, non dimentichiamo nemmeno l’importanza di bere il solito litro e mezzo di acqua al giorno. Fondamentale, come sappiamo e come ricordano gli esperti, per garantire al sangue un valido alleato per mantenersi fluido ed eliminare più velocemente grassi e tossine. Senza considerare che l’acqua sarebbe un vero e proprio tonico per organi importanti come fegato e pancreas, chiamati alla pulizia dell’intestino e del fisico.

Un poker incredibile di suggerimenti utili ed efficaci con cui potremmo avere gambe leggere e sgonfie senza usare medicine

Ovviamente non ci sono solo le regole da rispettare a tavola, ma è altrettanto fondamentale praticare un’attività fisica dedicata. Se soffriamo generalmente di gambe gonfie, ecco l’importanza di una semplice passeggiata, ma a ritmi veloci. Non è la scoperta dell’acqua calda, bensì il modo migliore per permettere alla famosa circolazione linfatica di raggiungere più velocemente le gambe e i piedi. Con i muscoli che una volta chiamati in causa, come dicevamo sopra, farebbero da vera e propria pompa per il sangue, mandandolo in circolo più velocemente.

Sport in acqua

Il nuoto è un altro sport particolarmente consigliato, perché permetterebbe di coinvolgere contemporaneamente braccia e gambe. Senza considerare che l’acqua, di cui il nostro corpo è formato per buona parte, è l’habitat naturale del nostro corpo. Quindi, qualsiasi sforzo fatto nuotando o muovendoci nell’acqua sarebbe più benefico e meno impegnativo. Un poker incredibile di suggerimenti utili ed efficaci, ricordando anche alle nostre quote rosa di non eccedere con i tacchi alti e non indossare pantaloni e calze troppo stretti. Altri limiti alla circolazione che potrebbe risentirne nella sua attività quotidiana.

