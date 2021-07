L’insalata di riso è uno dei piatti simbolo dell’estate. Ma ci sono molte persone a cui non piace. Eppure è un modo alternativo per consumare i cereali. Specialmente quelli integrali che, come abbiamo visto, sono molto nutrienti.

Una nota variante di questa pietanza vede l’utilizzo del farro al posto del riso. In questa ricetta useremo proprio il farro integrale.

Lasciamo stare il condimento in scatola. Ne realizzeremo uno con verdure, tonno, basilico e formaggio.

Una ricca insalata fredda di farro in alternativa a quella classica di riso

Ingredienti per 4 persone

300 g di farro integrale;

100 g di pomodorini;

1 melanzana media;

200 g di un formaggio a piacere (asiago, svizzero …);

120 g di tonno sott’olio;

basilico fresco, sale, pepe nero, olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Cominciamo a preparare una ricca insalata fredda di farro in alternativa a quella classica di riso.

Per prima cosa bisogna far cuocere il farro in abbondante acqua salata. In media ci vogliono trenta minuti. Ma il consiglio è quello di controllare la confezione del farro per avere una stima precisa del tempo da impiegare.

Attenzione, se il farro è troppo al dente non vuol dire che non sia cotto. La varietà integrale tende ad avere questa consistenza. Proprio per questo molto persone lo lasciano in ammollo per mezza giornata prima di cuocerlo in acqua a temperatura ambiente.

Lavare e tagliare la melanzana in due parti e dunque in fette spesse circa un centimetro ciascuno e arrostirle sulla griglia.

Tagliare in dadini il formaggio scelto. Lavare i pomodorini e tagliarti in due parti ciascuno. Scolare il tonno.

Quindi mettere il farro una ciotola e cominciare ad assemblare l’insalata. Mettere la melanzana e i pomodori nel farro integrale, quindi condire con sale, olio e pepe nelle quantità desiderate.

Infine, aggiungere tonno e formaggio. Mescolare il tutto.

Lavare le foglie di basilico fresco e usarle per guarnire.