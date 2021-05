Gran parte della frutta e della verdura, una volta tagliate, tendono ad annerirsi. Chiaramente, è anche il caso delle melanzane, che con l’arrivo ormai prossimo dell’estate stanno tornando nei bianchi alimentari. Ciò avviene quando sono state tagliate in fette, poiché le loro parti interne entrano a contatto con l’ossigeno. La refrigerazione e il congelamento possono ritardare questo processo, ma non bastano a contrastarlo. In questo articolo vedremo come farlo-

Usando questo semplice ingrediente sarà possibile non far annerire le melanzane appena tagliate

Si consiglia di mondare le melanzane poco prima della cottura. Ma, in caso l’intento sia quello di tagliarle per conservarle, utilizzando uno tra questi ingredienti non si incorrerà nel rischio che si anneriscano. In genere si ricorre al succo di limone, anche diluito. Ma al suo posto si può usare anche quello di limoni verdi o di arance. Aspergendolo lungo la superficie delle melanzane tagliate a fette, sarà possibile contrastare il processo di annerimento. Questo procedimento funziona non solo per le melanzane, ma anche per il resto della frutta e della verdura che tende ad annerirsi. Contrariamente a quanto si crede, l’aceto non fa lo stesso effetto. Il merito, infatti, è della vitamina C contenuta negli alimenti citati, che tornano utili anche nel caso della preparazione delle melanzane sott’olio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In passato abbiamo visto come prepararle in casa. La prima fase della ricetta consiste nel lavare, pelare e tagliare le melanzane in fettine di mezzo centimetro e, poi, a bastoncini. Dopo ciò, bisogna inserirle in una ciotola con del sale in modo tale da formare della salamoia. Il consiglio è di aggiungere non solo il sale, ma anche delle fettine di limone o qualche goccia del suo succo. Così, usando questo semplice ingrediente sarà possibile non far annerire le melanzane appena tagliate.

Approfondimento

Svelati i trucchi per friggere le melanzane in modo che non assorbano troppo olio e siano croccanti e leggere