La pasta fredda è uno dei piatti più amati dell’estate. Anche se si può preparare in tanti modi diversi, per pigrizia o forse perché non si sa come condirla si tende a prepararla sempre allo stesso modo. Proprio per questo, invece della solita insalata di pasta con la giardiniera o con würstel e formaggio, ecco un’alternativa che richiede l’uso di una verdura di stagione.

Si tratta della melanzana, ingrediente versatile e adatto a diverse preparazioni. Si cucinano, ad esempio, alla griglia, in agrodolce, ripiene, si usano per preparare la pasta alla norma o golosissimi involtini che non richiedono di essere cotti.

Ingredienti per 4 persone

250 g di pasta dal formato a scelta;

1 melanzana tonda;

100 g di pomodori secchi;

1/2 cipolla di Tropea;

basilico;

olio di oliva;

sale.

Prendere una pentola e versare al suo interno dell’acqua. Aggiungere un pizzico di sale e farla bollire, per poi cuocervi la pasta. Una volta trascorso il tempo di cottura indicato sulla confezione, scolarla e aspergerla con un filo d’olio.

Lavare e tagliare la melanzana a fettine sottili, per poi grigliarle. Intanto, tostare i pinoli in una padella antiaderente. Preparare anche gli altri ingredienti, per poi unirli in una ciotola. A questo punto, non resta che aggiungere al suo interno la pasta e mescolare il tutto. Riporre la ciotola in frigorifero e lasciar raffreddare la pasta per 1 ora di tempo. Chi vuole può anche preparare la pasta la sera prima, per poi procedere a condirla solo con l’indomani.

Una volta pronta, servire in tavola l’insalata di pasta alle melanzane. Se lo si gradisce, si può aggiungere una spolverata di formaggio stagionato.

