La torta salata è una delle pietanze che si preparano quando si hanno poche idee per la cena ma si ha voglia di mangiare qualcosa di diverso dal solito. La più nota è sicuramente quella con ricotta e spinaci. Invece di usare questi ultimi, molti in estate usano la preparano con le zucchine. Per chi non ama quest’ortaggio, dal sapore spesso amarognolo, esiste un’alternativa altrettanto perfetta per la stagione in corso.

Al posto della solita torta salata salvacena con ricotta e zucchine o spinaci, ecco una variante con patate e una verdura di stagione. Si tratta delle melanzane, ottime per preparare anche primi e secondi piatti. Danno però il loro meglio come contorno, dove si cucinano in tantissimo modi: gratinate, grigliate, a funghetto, ripiene o cucinate all’arrabbiata per un piatto un po’ più sfizioso e non solo.

Ecco, invece, come usarle per preparare in pochi passaggi questa torta salata salvacena. Vediamo, prima di tutto, quanti e quali ingredienti serviranno per farlo.

Ingredienti per 1 teglia antiaderente da 24 cm

1 rotolo di pasta sfoglia;

2 patate;

1 melanzana;

100 g di provola;

40 g di parmigiano grattugiato;

olio extravergine di oliva;

pepe;

sale.

Al posto della solita torta salata salvacena con ricotta e zucchine o spinaci, eccone una variante con patate e melanzane

Lavare la melanzana, pulirla e tagliarla a fette di medio spessore. Dopo aver fatto riscaldare la griglia sul fornello, farle cuocere per 5 minuti.

Mondare anche le patate e metterle in una pentola con abbondante acqua salata. Farle lessare per 20 minuti. Scolarle e farle raffreddare, per poi sbucciarle e tagliarle a dadini.

Srotolare la pasta sfoglia e stenderla sulla teglia su cui è stata precedentemente sistemata della carta forno. Usare i rebbi della forchetta per bucherellare la sfoglia, dunque adagiarvi le melanzane. Insaporire con sale e pepe e poi aggiungere le fettine di provola. Aggiungere le patate e spolverizzare con metà del parmigiano. Attenzione a non usare tutti gli ingredienti, in quanto alcuni andranno usati per decorare la torta salata. Irrorarla con un filo di olio e sistemare i bordi della sfoglia.

Cuocere la torta salata in forno preriscaldato a 190° per 25 minuti. Tirarla fuori dall’elettrodomestico e aggiungere le restanti melanzane e patate, nonché una spolverata di parmigiano grattugiato. Infine, far cuocere per altri 5 minuti. A questo punto, la torta sarà pronta e non resterà che farla intiepidire e servirla in tavola.

Lettura consigliata

È uno spreco buttare gli albumi di uovo avanzati quando possiamo usarli per preparare questa brioche per cena