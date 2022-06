Invece di grigliarle, cucinarle a funghetto o gratinarle al forno, ecco come preparare le melanzane all’arrabbiata e ottenere un contorno estivo buono da leccarsi i baffi

Un secondo piatto non può dirsi completo se non è accompagnato da un contorno di verdure. La stagione estiva ne offre tante e per tutti i gusti. Ci sono, ad esempio, le zucchine, i peperoni oppure i ravanelli.

Un ortaggio amatissimo sono le melanzane, che si preparano in tanti modi diversi: da quelli più semplici a quelli più sfiziosi e complessi. Si usano per cucinare primi piatti, come la pasta alla norma. Si prestano perfettamente anche alla preparazione degli involtini, adattissimi alla stagione estiva in quanto non richiedono neanche di essere cotti. In alternativa, sono ottime come contorno.

In questo caso, invece di grigliarle, cucinarle a funghetto o gratinarle al forno come si fa di solito, in questa guida illustreremo come preparare le melanzane all’arrabbiata. Una volta fritte, non resterà che cuocerle in un delizioso sughetto di pomodorini.

Ecco gli ingredienti che serviranno per 4 persone:

2 melanzane;

400 g di pomodorini;

1 spicchio di aglio;

olio di semi;

olio extravergine di oliva;

basilico fresco;

sale;

peperoncino fresco.

Lavare le melanzane, pulirle e tagliarle a cubetti. Lasciarle a riposare per 30 minuti. In seguito friggerle un po’ per volta all’interno di un’ampia padella, accertandosi che l’olio di semi abbia raggiunto la giusta temperatura. Scolarle e farle asciugare su della carta assorbente.

In una padella, far soffriggere il peperoncino assieme ad uno spicchio d’aglio e a poco olio di oliva. Aggiungere i pomodorini e far insaporire il tutto a fuoco vivace. Salare e lasciar cuocere per 10 minuti. Infine, mettere le melanzane all’interno della padella e cuocere a fuoco medio per altri 10 minuti. Quando il sugo si sarà addensato, non resta che aggiungere qualche foglia di basilico e lasciar raffreddare il contorno prima di servirlo.

