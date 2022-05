Velocissime e facilissime melanzane ripiene perfette per una cena estiva e per fare anche un figurone con gli ospiti

Le melanzane ripiene sono un piatto presente nella tradizione di diverse regioni della nostra Penisola. Le più note sono probabilmente quelle siciliane, con pane raffermo, olive nere, capperi e formaggio.

Sono buone, semplici da preparare e pronte in meno di un’ora. Il ripieno che useremo in questo caso vede come ingredienti principali il prosciutto cotto e la scamorza. Queste velocissime e facilissime melanzane ripiene sono perfette per una cena estiva o anche come secondo piatto per il pranzo.

Ingredienti per 4 persone

3 melanzane;

100 g di prosciutto cotto;

100 g di scamorza;

100 g di formaggio grattugiato;

50 g di pangrattato;

1/2 cipolla;

prezzemolo tritato;

basilico tritato;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Per preparare delle ottime melanzane ripiene, bisogna evitare di compiere alcuni errori che potrebbero inficiarne la preparazione. Il primo passo è la scelta delle melanzane migliori per la preparazione di questa ricetta. Devono essere sode, prive di macchie e fresche, nonché larghe.

Una volta portate a casa le melanzane, il primo passo da fare sarà tagliarle a metà per il senso della lunghezza. Rimuoverne la polpa con l’aiuto di un cucchiaio e conservarla. Mettere i gusci nel microonde per 5 minuti, dunque salarne l’interno e metterli da parte.

Tagliare a cubetti la polpa conservata in precedenza. Farla rosolare in padella assieme a olio extravergine di oliva e cipolla. Tenerla a fuoco basso per 10 minuti. Quando avrà rilasciato tutta l’acqua di vegetazione, metterla in una terrina assieme al prosciutto cotto e alla scamorza tagliati in dadini. Aggiungere il trito di basilico e di prezzemolo nonché il formaggio grattugiato. Infine, insaporire con pepe, sale e un po’ di olio.

Assemblare e cuocere le melanzane ripiene

Riempire i gusci delle melanzane col ripieno. Cospargerle con il pangrattato e disporle sulla teglia da forno, precedentemente unta con un filo di olio. Farle cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 35-40 minuti o almeno fin quando non saranno ben dorate. Fatto ciò, non resta che lasciarle raffreddare e servirle.

