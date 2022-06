Si chiude una settimana in ribasso, ma con tendenza di fondo in ottica multidays ancora al rialzo. I prossimi 2 giorni di Borsa aperta, saranno davvero importanti. Il rialzo dei mercati azionari continuerà o inizieranno nuove vendite? La risposta non è scontata.

Procediamo per gradi.

Alle ore 21:44 della giornata di contrattazione del 3 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.463

Eurostoxx Future

3.782

Ftse Mib Future

24.135

S&P 500 Index

4.104,96.

Momento di verifica: chi avrà ragione fra prezzi al rialzo e previsione al ribasso?

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 3 giugno.

Previsioni per la prossima settimana

Difficile stabilire con elevate probabilità a favore un percorso campione attendibile. Per questo motivo si procederà day by day.

Il rialzo dei mercati azionari continuerà o inizieranno nuove vendite?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.216. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.858.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.736. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.628.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.835. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.760.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.073. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.810.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Long in corso sugli indici analizzati.

Cosa potrebbe accadere lunedì sui mercati azionari?

Difficile fare una previsione attendibile in quanto gli oscillatori di brevissimo sono tutti contrastati. La prossima, sarà una settimana decisiva, in quanto si capirà se il ribasso annuale è realmente finito o meno.

