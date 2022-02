È uno spreco buttare gli albumi di uovo avanzati quando possiamo usarli per preparare questa brioche salata da servire per cena

La cosiddetta “cucina del riciclo” è sempre più diffusa. Ci sono tantissime ricette preparate con lo scopo di riciclare alimenti avanzati. Ciò avviene specialmente in prossimità delle festività. Ad esempio, secondo una recente indagine di Coldiretti, ben 8 italiani su 10 (il 79%) hanno riciclato gli avanzi del pranzo di Natale.

Si usano per preparare frittate, dolci, ciambelle e torte salate. Anche nelle giornate più ordinarie, tuttavia, capita che avanzino alcuni alimenti. Tra gli esempi più noti ci sono gli albumi di uovo. In particolare, avanzano a chi prepara la crema pasticciera oppure la pasta frolla. A questo punto, non restano che tre alternative: conservarle in frigo o in congelatore, riutilizzarle oppure semplicemente disfarsene.

Ma certamente è uno spreco buttare gli albumi di uovo avanzati quando possiamo usarli in tanti modi diversi. In quest’occasione vedremo come preparare una brioche salata, ottima da proporre per cena, utilizzando proprio quest’ingrediente.

Dosi per uno stampo per ciambella da 20-22 cm

250 g di farina manitoba;

250 g di farina 00;

125 g di latte;

4 albumi;

100 ml di olio di semi;

1/2 cubetto di lievito di birra fresco;

80 g di salame;

80 g di pancetta;

180 g di scamorza;

parmigiano;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe (facoltativo).

Mettere farine, olio di semi e albumi in un’unica ciotola. Lavorarli assieme. Sciogliere il lievito di birra nel latte tiepido e aggiungerlo all’impasto, per poi compattarlo. Aggiungere un pizzico di sale e lavorare il tutto fino a dargli la forma di un panetto. Coprirlo con la pellicola per alimenti e lasciarlo da parte a lievitare fin quando il suo volume non raddoppierà. Potrebbero volerci all’incirca due ore.

Al termine di questo lasso di tempo, riprendere l’impasto. Sgonfiarlo e stenderlo col mattarello, dandogli la forma di una sfoglia rettangolare. Spolverizzarla con parmigiano e pepe. Aggiungere pancetta, salame e scamorza a pezzetti per poi arrotolarla su se stessa. Assumerà la forma di una salsiccia.

Disporla nello stampo a ciambella. Farla nuovamente lievitare fino al raddoppio. Al termine delle consuete due ore di riposo, cominciare a preriscaldare il forno a 180°.

Spennellare la superficie della ciambella con dell’olio extravergine di oliva e metterla a cuocere per 30-35 minuti.

