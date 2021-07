L’estate è ricca di frutta dolce e dissetante che è anche scrigno di tanti principi benefici per la nostra salute.

Questo frutto in particolare matura a partire da giugno ed è vellutato, morbido, profumato. È inoltre ricco in acqua, fibra, potassio, calcio, fosforo, ferro, vitamina A, B. È presente anche la vitamina C che è anche fondamentale per le sue proprietà antiossidanti per la pelle e per l’abbronzatura.

Pertanto questo frutto è un vero e proprio toccasana per avere una pelle più luminosa e idratata e anche meglio predisposta alla tintarella estiva. In definitiva, diciamo addio a colesterolo e stitichezza ma anche a pelle spenta e stanchezza grazie a questo frutto straordinario.

Uno straordinario frutto estivo, perfetto contro la pelle stanca

L’albicocca è un frutto ricco di beta-carotene, sorbitolo e antiossidanti. Questi ultimi combattono i radicali liberi che sono causa dell’invecchiamento cellulare dell’organismo.

Consumarle nella giusta quantità aiuta a prevenire patologie cardiovascolari e a ridurre il colesterolo cattivo, favorendo un incremento dei livelli di quello buono.

Come scegliere e mangiare questo frutto per potenziare il suo effetto benefico

Sali minerali, vitamine e antiossidanti sono preservati al massimo se si riesce a consumare questo frutto al giusto grado di freschezza e maturità.

Cerchiamo quindi di comprare frutta a km 0 di modo che sia minimo il tempo intercorso tra la sua raccolta e il suo consumo. Inoltre scegliamo le albicocche con il giusto grado di maturazione e conserviamole in frigo non oltre 2 giorni.

Il rimedio naturale contro stitichezza e problemi digestivi

Il loro essere ricche di acqua e fibre (peraltro senza tante calorie), le rende ottime per favorire la digestione e il buon funzionamento dell’intestino.

Pertanto il consumo di albicocche è consigliato in caso di stitichezza e se si intende seguire un regime alimentare ipocalorico.

Ricordiamo inoltre che le albicocche sono ricche in flavonoidi e in catechine. Si tratta di sostanze antinfiammatorie indicate anche in caso di alcune patologie dell’apparato gastro-intestinale.

In questa stagione in cui si suda tanto per il caldo, le albicocche sono un frutto fantastico per la presenza di ferro e potassio. Quindi in caso di spossatezza (stati di debolezza, di anemia o di convalescenza) è indicata per reintegrare sali minerali ed energia.

In definitiva, le albicocche sono un frutto da inserire costantemente all’interno di una sana alimentazione e nell’ambito di un equilibrato stile di vita.

