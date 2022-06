Il caffè è una tradizione mondiale, ma l’espresso è una tradizione italiana. Oramai in tutto il mondo si beve e in due modi molto diffusi. In un ristorante o in un hotel è facile poter chiedere un caffè in tazza oppure un espresso.

Anche se in Italia si consuma molto caffè, non sono gli italiani i più grandi bevitori. Sono i finlandesi i più grandi consumatori di caffè al mondo. Sembra che ne consumino ben 12 kg a persona ogni anno. D’altra parte, nelle zone fredde è più facile riscaldarsi con una buona bevanda calda.

Tuttavia la bevanda più bevuta al Mondo è il tè. Se ne fa grande uso in Oriente come in India. Anche nel deserto africano e nelle zone del Marocco si beve un tè particolare. Sembra che abbia degli effetti benefici per sgonfiare la pancia e render il ventre più piatto. Si prepara a base di tè verde e foglie di menta. Si tratta di una bevanda rinfrescante e particolarmente gradita nei periodi caldi.

Ritorniamo però al nostro caffè italiano. Prima che l’espresso diventasse il modo più diffuso di prepararlo, si utilizzava la caffettiera napoletana. Un sistema valido ancora oggi, perché dona un caffè più aromatico. L’acqua infatti filtra attraverso la polvere di caffè per caduta naturale. Non è spinta, come nella moka, per pressione.

Abbiamo sempre sbagliato a girare lo zucchero nel caffè, ecco invece il modo corretto per ottenere più aroma e sapore

Sia che si utilizzi la caffettiera, sia che si prenda il caffè al bar, vi è sempre il momento di aggiungere dello zucchero. Molti a questo punto prendono il cucchiaino e girano il caffè come si fa di solito.

Sembrerà strano, ma il caffè va girato comunque, anche se non si aggiungesse lo zucchero. Al bar il caffè gocciola lentamente nella tazzina. Le varie sostanze non si accumulano in modo uniforme ed eguale. Alcune più leggere restano sopra, altre invece scendono sul fondo. Se si vuole ottenere il massimo dal proprio caffè, allora è meglio girarlo. Tuttavia abbiamo sempre sbagliato a girare lo zucchero nel caffè, ed ecco il perché.

Al fondo della tazzina troveremo le sostanze che danno corpo al caffè. In alto quelle che sprigionano gli aromi come gli oli e i polifenoli. Se volessimo un sapore armonico tra corpo e aroma, allora il caffè andrebbe mescolato. Questo sia che si metta zucchero, sia che non lo si aggiunga. Se non facessimo ciò berremmo un caffè prima corposo e amaro, poi acquoso e aromatico.

Come girare il caffè in tazzina

Anche il modo di mescolare il caffè è importante. Girarlo come si fa abitualmente potrebbe non miscelare bene le varie sostanze del caffè. Il modo migliore è di mescolarlo immergendo il cucchiaino verso il basso e poi portandolo verso l’alto. In questo modo anche la famosa cremina tanto buona al palato avrà modo di portare i suoi aromi alla parte più corposa e amara del caffè.

Inoltre sembra che sia questo il modo corretto, anche secondo il galateo, di mescolare il caffè nella tazzina.

