La colazione è il pasto più importante della giornata. Sin dalla più tenera infanzia questo è un mantra che sentiamo ripeterci e che, in effetti, non si discosta molto dalla realtà. Garantire al fisico la giusta dose di fibre, vitamine e minerali già dal primo mattino dà la possibilità di essere più energici e attivi.

Inoltre la colazione potrebbe aiutarci a regolarizzare il transito intestinale stimolandolo attraverso alcuni alimenti perfetti per il primo mattino.

Insomma, le parole che spesso sentiamo sul valore di questo pasto acquisiscono sempre più autorevolezza e veridicità.

La colazione, inoltre, è anche l’occasione giusta per coccolarci un po’ con qualche dolce sfizio e iniziare al meglio la giornata con il buonumore. Tuttavia non tutti trovano il tempo per dedicarsi a impasti, torte e crostate ripiegando sui soliti biscotti e merendine confezionate. Ma non tutti sanno che esiste un metodo per fare colazioni memorabili in pochissimi minuti.

Scorta di gusto

Quando pensiamo al conservare gli alimenti a lungo non sempre teniamo in considerazione i dolci. Più spesso, infatti, tendiamo a pensare a come conservare pomodori, melanzane e altre verdure per averle sempre a disposizione. Ma in realtà con un semplice trucco possiamo avere sempre a disposizione una colazione sfiziosa da gustare quando vogliamo. L’idea geniale per fare sempre colazioni eccezionali è quella di usare un comune contenitore porta ghiaccio. All’interno di questo metteremo l’impasto dei mitici pancake che avremo spesso visto in film e telefilm americani.

I pancake sono facilissimi da preparare e ancor più da conservare. Mettendo infatti l’impasto all’interno del porta ghiaccio potremo sempre averne uno a disposizione da preparare al volo. Ma vediamo come fare a preparare questa golosa portata per colazioni strepitose.

L’idea geniale per fare sempre colazioni strepitose in pochissimo tempo

Per preparare i pancake servono pochi ingredienti e sono facilissimi da cucinare, ma vediamo cosa fare. Gli ingredienti necessari sono:

250 ml latte;

30 g burro;

2 uova;

20 g zucchero;

160 g farina 00;

6 g lievito in polvere;

1 pizzico di sale;

gocce di cioccolato;

frutti rossi.

In un pentolino facciamo sciogliere il burro a bassa temperatura che poi uniremo alle uova già sbattute. Mescoliamo e nel frattempo uniamo anche il latte pian piano e unendo lo zucchero.

Ora, passiamo con un setaccio la farina e il lievito e uniamoli gradualmente all’impasto. Infine aggiungeremo anche il pizzico di sale. Mescoliamo il tutto con una frusta per poi trasferire nel contenitore porta ghiaccio. Sopra all’impasto appena versato metteremo delle gocce di cioccolato o dei frutti rossi per poi congelare. Ecco pronta la nostra scorta di pancake. Quando vorremo usarli sarà sufficiente mettere il cubetto di impasto ancora congelato in padella e aspettare che si sciolga per poi cuocerlo da entrambi i lati.

