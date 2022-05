Preparare un buon caffè non sempre è facile, ma serve qualche piccolo segreto. Quando vogliamo assaggiare un caffè di qualità, certamente ce ne andiamo al bar. Lì c’è tutta la tecnologia a disposizione e l’esperienza del barista per gustare un buon caffè. Tuttavia, con qualche attenzione anche in casa è possibile fare un caffè buono quasi come al bar. Quando si dice buon caffè, ognuno intende secondo il proprio gusto personale. Qualcuno lo preferisce aromatico, per altri non è caffè se non è forte, oppure deve essere cremoso. Per chi utilizza le macchine casalinghe con le cialde, c’è poco da scegliere. Bisogna affidarsi prima di tutto ad una buona macchina, che in genere costa un po’. Per un buon caffè conta molto la pressione di uscita. Se la pressione è bassa, non si sfrutterà bene la miscela nella cialda o in capsula.

Un buon caffè della tradizione

Una macchinetta casalinga che fa un buon caffè è la caffettiera napoletana. Benché sia messa da parte o sia un oggetto di culto solo per alcuni appassionati, potrebbe essere una rivelazione. Una napoletana si utilizza nel seguente modo. Quando l’acqua comincia a bollire, si toglie dal fuoco e si capovolge la macchinetta. L’acqua così si trova in alto e passa naturalmente attraverso il caffè posto nel filtro. Goccia dopo goccia cade nel raccoglitore col beccuccio. Per la napoletana, la polvere di caffè va macinata un po’ più grossa rispetto alla moka. Questo particolare è importante.

Non solo è importante l’acqua, ma un caffè cremoso come al bar con la caffettiera si ottiene con un antico segreto

La moka fu inventata per accelerare i tempi nel produrre un caffè. In circa un minuto il caffè è pronto e inoltre con un gusto più deciso. Non sempre tutti riescono ad avere un buon caffè dalla moka. Infatti, non solo è importante l’acqua, ma anche il modo corretto di utilizzare la caffettiera aiuta.

A volte il caffè esce troppo debole e il gusto si perde. Altre volte ha difficoltà ad uscire. Tuttavia, se non si caricasse troppo la macchinetta e si usasse una buona miscela, tutto dovrebbe andare bene. Se a volte il caffè non esce, bisogna controllare il piccolo filtro rotondo posto sotto la guarnizione. Probabilmente è otturato. In questo caso lo possiamo liberare con un ago. Un trucco per avere un buon caffè con la moka, corposo come si ama, è il seguente. Quando mettiamo l’acqua nella caldaia della caffettiera, aggiungiamo anche una punta di caffè. Una volta sul fuoco, comincerà a sciogliersi mentre l’acqua va in ebollizione. Quando l’acqua attraverserà il filtro dove c’è il caffè, sarà già aromatizzata e il gusto aumenterà. Un trucchetto antico che donerà più cremosità e aroma al nostro caffè.

