Abbiamo sempre sbagliato a bollire la cicoria per togliere l’amaro perché basta abbinare questi ingredienti per addolcirla 

Consumare frutta e verdura di stagione è un ottimo modo di arricchire la propria alimentazione e fare il carico di benessere. La cicoria rientra sicuramente in questa categoria e chi non la consuma lo farebbe principalmente per il suo aroma tendente all’amaro.

Questo accade un po’ per numerosi alimenti come il radicchio, i friarielli e altre verdure che occorre cuocere. Molte persone, infatti, ricorrono alla bollitura per eliminare il tipico sapore amaro anche dalla cicoria. Lo stesso, spesso, accade anche per pesci come le alici, per cui basta conoscere questo trucchetto per eliminarne il gusto amarognolo.

Eppure, questo non è l’unico modo possibile per rendere più dolce al palato questo alimento e per farlo consumare anche ai più piccoli.

Conosciamo questi alimenti alleati in cucina

Oggi in molti cucinano la cicoria secondo le ricette classiche della cucina. Ma la cucina è sperimentazione, voglia d’ingigantire le proprie conoscenze con nuove tecniche e con la consapevolezza nell’utilizzo della materia prima.

In realtà, abbiamo sempre sbagliato a bollire la cicoria, pensando che sia questa l’unica strada possibile per eliminare l’amaro. Basterebbe, infatti, abbinare questi alimenti alla cicoria per eliminarne il sapore amaro.

Si tratta di radici e tuberi meno selvatici e dal sapore terroso, che aiuterebbero a nasconderne questa caratteristica. Ma non solo.

Olive e pomodori secchi, tanto per cominciare, sono 2 alimenti ottimi per addolcire la cicoria e bilanciarne l’amaro. E, poi, l’aglio, il peperoncino e le acciughe. Non a caso, proprio queste ultime sono una delizia anche accanto alla verza in padella.

E, poi, il limone, il miele, la senape o il pangrattato. Direttamente dall’orto, vanno benissimo anche carote, zucca e patate.

Poi, ci sarebbero alcuni alimenti equivalenti della cicoria, ma “più selvatici” e, per questo, più amari. Si tratta di tarassaco, cardi e cicoriette e questi abbinamenti andrebbero bene anche per loro.

La linea guida, in ogni caso, sarà quella di giocare con alimenti altrettanto forti come la cicoria, ma opposti sulla scala del gusto. Si tratta di stimolare la bocca e i sensi con il grasso, la dolcezza o la sapidità. Insomma, sbollentarla in acqua comporterebbe solo la perdita di qualche elemento nutritivo importante, oltre che dell’amaro.

Qualche possibile ricetta

Insalata di cicoria, aglio e pomodori secchi;

farro integrale con cicoria e pomodori secchi;

spaghetti con crema di cicoria, acciughe e peperoncino;

orecchiette piccanti con cicoria, acciughe e taralli o pangrattato.

