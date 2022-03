Quante volte ci sarà capitato di dimenticare lo struccante a casa durante un viaggio. Oppure accorgerci di sabato sera appena rientrate da una serata che il flaconcino è finito. Sia che siamo abituate ad usare il classico latte detergente sia che preferiamo l’acqua micellare.

Prese un po’ dal panico ecco che proviamo con i dischetti in cotone imbevuti d’acqua, ma niente. Il trucco waterproof che tanto amiamo non vuole saperne di venirne via. Allora rassegnate andiamo a dormire sapendo che la mattina successiva sarà un vero disastro. Cuscino sporco di trucco, make up sbavato, pori intasati e brufoletti che si fanno strada.

Curare la skin care e detergere bene il viso è fondamentale per una pelle sempre luminosa e setosa. Eliminare le impurità, le tracce di trucco e lo smog che si va a depositare sulla pelle è essenziale. Soprattutto se si ha una pelle grassa o mista a tendenza acneica. Per questo è importante conoscere delle alternative al normale struccante in situazioni di emergenza.

Bastano questi prodotti naturali che abbiamo tutti in casa per sostituire struccante o latte detergente quando è finito

In realtà queste alternative naturali di cui parleremo oggi non sono solo una soluzione pratica ad un problema temporaneo. Anzi, potrebbero sostituire definitivamente i normali struccanti se preferiamo utilizzare prodotti naturali.

La prima alternativa è la camomilla

Facile da reperire anche se siamo in hotel o fuori casa, basterà chiederla alla reception. La camomilla non è solo ottima per creare degli impacchi nutrienti per i capelli. Imbeviamo un dischetto in cotone e passiamola delicatamente su occhi e viso. Il trucco si scioglierà senza che la pelle si irriti a causa dello sfregamento.

Un’altra alternativa sono sicuramente gli oli vegetali. Il più diffuso è probabilmente l’olio d’oliva, ma forse è meno efficace di altri. Se l’abbiamo in casa meglio utilizzare quello di mandorla o cocco, che hanno un effetto più immediato. Questo perché spesso questi due oli sono parte della composizione dei prodotti cosmetici che usiamo. Per affinità andranno a sciogliere meglio i vari prodotti. In alternativa si può utilizzare anche il burro di cacao che abbiamo tutte in borsa.

In casi estremi ecco cosa si può usare

Se non riusciamo a reperire nessuno dei prodotti citati si può provare con la crema viso o occhi. Meglio quella per il contorno occhi, in genere più delicata e meno aggressiva. Però evitiamo di farla entrare negli occhi perché potrebbe causare bruciori e rossori. Preleviamone un po’ e usiamola per sciogliere il trucco, dopo risciacquiamo.

Quindi, bastano questi prodotti naturali che abbiamo tutti per eliminare il trucco anche se siamo in viaggio. Sarà facile reperirli anche se siamo ospiti di amici o in un albergo, basterà chiedere. Così non dovremo andare a letto truccate e la nostra pelle ringrazierà. Ricordiamoci poi di pensare anche al collo, se lo vogliamo tonico e levigato è importante detergerlo.

