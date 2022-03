I rigori dell’inverno si allentano e cominciano ad arrivare le prime timide partecipazioni alle nozze. Con la complicità della primavera ricomincia la stagione dei matrimoni e gli sposi si organizzano per la cerimonia forse più importante della loro vita. Per gli invitati è sempre un momento di gioia, perché le unioni sono segnali di speranza e di apertura alla vita. E tutti desiderano partecipare con un look da invitati perfetti. Mentre gli sposi definiscono gli ultimi dettagli, gli altri devono organizzarsi per arrivare pronti all’appuntamento. Vediamo insieme cosa ci consigliano gli esperti e le proposte delle sfilate di moda.

Gli errori da non fare

Come per tutte le cerimonie, anche il matrimonio ha il suo dress code cioè il suo galateo, le regole da seguire per essere eleganti e sofisticati. È anche vero che queste regole vanno prese con una certa elasticità soprattutto quando i matrimoni non sono molto formali, ma conoscerle può aiutarci nella definizione del look. Nella scelta del colore il galateo ci suggerisce di non optare per il bianco perché è il colore riservato alla sposa. Sarebbero da evitare anche il rosso, che può apparire eccessivo, e il viola, soprattutto se gli sposi sono superstiziosi. Il nero potrebbe apparire funereo, ma si può tollerare se accompagnato da accessori luminosi che ravvivino il look. Il bon ton consiglia anche di evitare abiti provocanti o troppo sexy soprattutto se la cerimonia si svolge in chiesa. E infine di non essere mai più eleganti della madre dello sposo.

Anche tute eleganti e pantaloni fluidi ci possono rendere chic e raffinate a un matrimonio se indossati seguendo alcune piccole regole

Cosa scegliere allora per essere eleganti? Gli esperti consigliano di prediligere i colori chiari che ravvivano l’incarnato. Tonalità neutre, dal cipria al nudo, o sfumature pastello non incontrano il semaforo rosso e si addicono a situazioni più o meno formali. Ma se si amano i colori decisi, si potrebbe optare per il verde o per il blu nelle sue varie sfumature. E prediligere i toni chiari per il giorno e quelli scuri per la sera. Se i vestiti lunghi o al ginocchio sono molto gettonati il galateo lascia passare anche tute eleganti e pantaloni fluidi, purché siano appunto di tessuto leggero possibilmente in seta, in modo da risultare fluttuanti.

Sono stati sdoganati dal dress code e dalle star che li usano nelle occasioni importanti. È una scelta di comodità e di stile. Molto chic è la tuta intera che si può indossare con un leggero soprabito oppure il tailleur con pantaloni ampi. Sono esteticamente molto raffinati e stanno bene anche alle donne non molto alte se indossati con scarpe dal tacco alto. E alla fine, per completare il look, sicuramente dei gioielli e una borsa rigorosamente piccola.

