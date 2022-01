Non è un segreto che basta friggere gli alimenti per renderli subito più appetibili e sfiziosi. Questo vale specialmente per il pesce, perché basta friggerlo per ottenere una croccantezza e una sapidità quasi paradisiache. Tra gamberi, calamari, totani, polipetti, merluzzo o baccalà, la scelta è proprio vasta.

L’alice, per esempio, appartiene alla categoria del pesce azzurro e il primo vero motivo per consumarla è il suo sapore particolarissimo. Tutti sicuramente conoscono le alici fritte, ma questo non è l’unico modo di servirle a tavola.

Allora, ecco alcuni tra i migliori modi di cucinare le alici senza friggere e un trucchetto per togliere l’amaro da questo pesce, che bisogna conoscere.

Come prepararle velocemente in padella anche impanate

Un primo modo originale di servirle è d’impanarle e cuocerle in padella con qualche giro d’olio o anche in umido. La panatura aromatica base prevede l’utilizzo di pane o pancarrè, aglio tritato, prezzemolo, scorza di limone e, eventualmente, anche un po’ del suo succo.

Per prepararle in umido in padella, basterà disporre i filetti su qualche giro d’olio e aggiungere mollica di pane, pangrattato, pomodorini pachino, origano e aglio.

Sempre senza frittura e in padella, sono ottime anche le alici al vino, incredibilmente semplici ma super saporite.

Qualche segreto per una cottura al forno spaziale

Una buona alternativa alla frittura è anche la cottura al forno. Tra le migliori ricette:

i rotolini di alice, da farcire a proprio piacimento e impanare esternamente;

le alici al forno con patate e pangrattato;

le alici ripiene di capperi, formaggio, pangrattato e prezzemolo.

Questi sono i migliori modi di cucinare le alici senza friggere e un trucchetto per togliere l’amaro da questo pesce

Ecco alcune tra le migliori proposte di preparazione della alici senza friggerle. In cucina, poi, esistono davvero tanti trucchetti che fanno la differenza.

Un valido trucchetto che vale la pena conoscere riguardo alle alici serve a togliere tutto il loro sapore amarognolo. In realtà, questo vale un po’ per tutto il pesce azzurro.

Il sapore amaro delle alici sembrerebbe il risultato della presenza di un po’ di sangue sul pesce. Una volta aperte e private della lisca, le alici avrebbero bisogno di un passaggio in acqua e ghiaccio.

Questo varrebbe anche per le alici marinate. Ovviamente, in quest’ultimo caso, bisognerà effettuare il passaggio in acqua e ghiaccio prima della marinatura.

Per approfondire

In molti passano il matterello sulle melanzane e la ragione è impensabile.