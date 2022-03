Una croccante frittura di pesce o morbide ricette in umido rappresentano un vero piacere per il palato proprio e per quello di eventuali ospiti. Tra i pesci più utilizzati per la frittura possiamo trovare gamberi, seppioline, alici, mazzancolle e calamari. Proprio questi ultimi aggiungono alla frittura quel gustoso gioco di consistenze speciale al palato.

Ma la frittura non dovrebbe costituire l’unico modo di cucinare questo pesce. I calamari, infatti, sono ottimi se cotti in padella e, persino, al forno. Basta puntare tutto sulla ricetta giusta e scegliere l’abbinamento di sapore ottimale.

Ecco come preparare dei gustosi calamari farciti al sugo di pomodoro, con tonno, capperi e olive.

Gli ingredienti necessari per questa ricetta

Bisognerebbe cucinare almeno una volta questi calamari deliziosamente farciti. Per farlo avremo bisogno di:

circa 5 calamari di dimensione media;

120 grammi di tonno sott’olio;

200 grammi di mollica di pane avanzato;

un cucchiaio di capperi dissalati;

40 millilitri di vino bianco;

50 millilitri di brodo vegetale;

250 grammi di pomodorini datterini;

200 grammi di salsa di pomodoro;

un aglio;

un uovo;

80 grammi di olive taggiasche;

15 grammi di concentrato di pomodoro;

prezzemolo a piacere;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Perché bisognerebbe cucinare almeno una volta questi calamari in padella pronti in appena 11 minuti per riciclare anche il pane raffermo

Semplicemente, questa ricetta è velocissima, oltre che deliziosa. Occorrerà iniziare soffriggendo l’aglio con l’olio in padella, unendo i tentacoli e rosolarli per 2 minuti. Eliminare l’aglio e aggiungere il pane raffermo, facendo insaporire il composto. Aggiungere anche il brodo e cuocere per altri 2 minuti. Lasciare raffreddare il tutto.

Unire capperi, tonno, prezzemolo, l’uovo, il pepe e il sale. Usare questo composto per farcire i calamari e chiudere l’estremità finale con un bastoncino di legno.

Una cottura veloce per il pesce

Soffriggere in padella un po’ d’olio e aggiungere i calamari, lasciandoli rosolare per 2 minuti a fiamma alta. Versare il vino bianco e lasciare evaporare. Unire la salsa di pomodoro, i datterini, il concentrato di pomodoro e le olive e aggiustare di sale e pepe. Cuocere solo 5 minuti con coperchio e servire i calamari ben caldi per evitare che diventino gommosi.

Invece, questo pesce buono quanto i calamari, è magro ed è eccezionale impanato nella farina e fritto.

