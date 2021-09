Viole, margherite e rose sono tutti fiori bellissimi e di grande eleganza, ma anche abbastanza comuni. Chi cerca un fiore speciale e che davvero pochi possiedono in giardino dovrebbe pensare al giglio nero. Questo giglio ha una particolare colorazione nera violacea che cattura l’attenzione e rapisce. Coltivare fiori neri non è ancora un’abitudine, eppure sono in moltissimi a usare proprio questo giglio per comporre meravigliosi mazzi di fiori. Dietro al giglio esistono tutta una serie di credenze e tradizioni che vale la pena scoprire. Di certo a settembre bisogna piantare questo particolarissimo fiore nero dall’aspetto gotico che dominerà il giardino e susciterà lo stupore di tutti.

Che cos’è il giglio nero e come ottenere meravigliose fioriture

Esistono tantissimi fiori colorati e dall’aspetto esotico per giardini eccezionali, ma il giglio nero aggiunge un quid in più. Lo avvolgono un alone di mistero e certi dettagli gotici non indifferenti. Il fiore è di un rosso-violaceo talmente scuro da sembrare proprio nero. La pianta raggiungere circa un metro di altezza ed è molto diffusa tra i giardinieri. Questi consigliano spesso di abbinarla a fiori bianchi e candidi come le peonie. Il gioco cromatico conferirà al giardino un aspetto curato e tanta originalità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La pianta è detta “Regina oscura” e non occorre spiegarne la motivazione. Includerlo nei bouquet di fiori sembra voler comunicare il desiderio di vivere una vita magica.

Aloni di mistero a parte, prendersi cura di questo fiore richiede poche e semplici accortezze, come un luogo ben luminoso per crescere rigoglioso. Altrettanto importante è un terreno umido ma drenante, altrimenti i bulbi potrebbero morire per la troppa acqua.

Perché a settembre bisogna piantare questo particolarissimo fiore nero dall’aspetto gotico che dominerà il giardino

Settembre è tra i mesi migliori per piantare questa varietà e il consiglio è di sistemare della sabbia spessa sul fondo della buca di piantagione. Sopra la sabbia sarà possibile collocare le radici, da ricoprire poi con la terra smossa. Sopra sarà necessario eseguire una buona pacciamatura, magari usando la torba o il compost.

Per eseguire una buona pacciamatura è possibile anche sparpagliare foglie e paglia direttamente sopra, ottenendo un effetto incredibile.

Sembra efficace collocare il giglio nero a una profondità non maggiore di 20 centimetri dal suolo. Irrigare poco e con regolarità, sempre evitando eventuali pericolosi ristagni.