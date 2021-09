Il nuovo Codice della Strada porta con sé importanti novità per i neopatentati. Cambia per loro il comportamento da avere in autostrada e in strade extraurbane principali, così come la potenza massima degli autoveicoli che possono guidare.

Tuttavia, nonostante la dicitura di “nuovo alla guida” nei confronti del codice della strada non sia cambiata, sono stati finalmente alleggeriti i limiti di guida. Non più 36 mesi per i limiti di guida dei neopatentati, ma attenzione in autostrada.

L’articolo 117 del Codice della Strada cambia i vincoli precedenti. La figura di neopatentato di fronte alla legge resta quella di persona titolare di patente da meno di 3 anni. Da ciò, consegue la sottrazione doppia dei punti in caso di infrazione.

La vecchia norma collegava a ciò anche il prolungamento dei limiti di guida a 36 mesi. Tuttavia, con le ultime novità introdotte questo vincolo cade, così come cadono i classici limiti di velocità a 110km/h in autostrada e 90km/h su extraurbane principali. Vediamo le novità introdotte dal nuovo codice della strada e come capire se un veicolo è adatto a neopatentati.

Non più 36 mesi per i limiti di guida dei neopatentati, ma attenzione in autostrada

Partiamo ad analizzare a monte l’articolo 117 del Codice della Strada. Al punto 2 viene specificato che ai neopatentati di categoria A2, A, B1 e B non è consentito superare i 100km/h in autostrada. Inoltre, agli stessi è fatto presente che sulle strade extraurbane principali non possono andare a più di 90km/h.

Il punto 2 -bis è la vera sorpresa. I titolari di patente B sono tenuti a rispettare i limiti di guida solo per i primi 12 mesi. La potenza limite è ora calcolata tenendo come riferimento la tara dell’autoveicolo. In particolare, chi ha conseguito il titolo di guida da meno di un anno potrà guidare solo veicoli con meno di 55kW/t. Se, poi, questo appartiene alla categoria M1, massimo 8 posti e massa di 5t, allora anche la sua potenza massima dovrà essere inferiore a 70 kW.

A quanto ammonta la multa in caso di infrazione

Nel caso di infrazione dei limiti presenti nel comma 2 e 2-bis, il neopatentato coinvolto sarà soggetto a una sanzione amministrativa. L’ammontare di questa parte da 165 euro, fino ad arrivare a 660 euro. Consegue, inoltre, la sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

Approfondimento

Chi ha meno di 30 anni ha diritto a questi conti correnti gratuiti e dai numerosi vantaggi.