Scegliere piante tropicali per colorare terrazzi e balconi è sempre una decisione molto furba quando l’obiettivo è quello d’incantare tutti. Le due parole d’ordine in questo caso sono “profumi” e “colori” e la loro fusione saprà rendere invidiabile lo spazio verde intorno alla casa. La Redazione di Casa e Giardino intende dedicare questa mini guida alla coltivazione di un fiore di rara bellezza e dal gusto tropicale.

Stiamo parlando della specie Telopea (o Waratah), in pochi lo piantano ma è questo il migliore fiore colorato per eccezionali giardini esotici. Il motivo è molto semplice: questa pianta sempreverde ha foglie lanceolate e meravigliosi fiori a forma di pigna. Grazie a questi semplici consigli è possibile coltivarla sia su terrazzi che balconi, ma anche direttamente in giardino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ricordiamo che esistono veramente numerose specie esotiche, che sono in grado di stupire per colori e varietà di profumi e tutte crescono anche alle nostre latitudini.

Che cos’è e come coltivarla al meglio per godere delle sue spettacolari fioriture

È molto importante posizionare questo fiore in un luogo abbastanza luminoso e non particolarmente esposto a climi ventilati. La pianta è abbastanza resistente al freddo, ma è consigliabile tenerla al riparo durante l’inverno, perché si tratta pur sempre di una specie esotica. Essa necessiterà, poi, di un terreno acido, perché la specie in questione è una pianta acidofila.

La misurazione del pH è di fondamentale importanza nella sopravvivenza di una pianta. La Redazione aveva già spiegato che questo importante gesto salva la vita di molte piante, facendole crescere rigogliose grazie a un solo rimedio economico e geniale.

Il vero vantaggio di questa pianta è però quello di non richiedere annaffiature frequenti. Durante l’autunno basterà annaffiarla anche solo 2 o 3 volte a settimana. In estate, invece, solo quando il terreno appare asciutto. In inverno bisognerà interrompere completamente le irrigazioni per non interferire con il riposo vegetativo della pianta.

Pochi lo piantano ma è questo il migliore fiore colorato per eccezionali giardini esotici

Alcuni esemplari appartenenti a questa specie producono fiori gialli, mentre altre un fiore magenta.

Proprio in questo periodo è possibile riprodurre la pianta per talea semi legnosa. Basterà semplicemente prelevare alcuni rami dalla pianta e collocarli nella sabbia per mantenerli umidi. Appena la pianta germoglierà sarà possibile spostarla in un vaso autonomo.

La Telopea non richiede neppure frequenti potature e basterà semplicemente mantenerla pulita attraverso la rimozione dei rami secchi. Per quanto riguardo l’attacco di afidi e parassiti, uno dei principali nemici è l’oidio, che tutti conosceranno anche come “mal bianco”. Per eliminarlo basterà trattare la pianta con un prodotto apposito, dietro consiglio del proprio vivaista di fiducia.