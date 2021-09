Un allenamento costante ed efficace è il primo passo per raggiungere la forma fisica tanto agognata. Sia uomini che donne sognano un corpo da favola, ma si pensa che servano troppi sacrifici per ottenerlo. In effetti, il semplice esercizio fisico non basta se non lo si abbina a un’alimentazione equilibrata.

In ogni caso, iniziando a praticare alcuni esercizi utili potremo anche vedere dei risultati. Gli addominali sono certamente i muscoli ai quali si tiene di più e che si gradirebbe mettere in mostra. Molti personal trainer o tutorial online ci avranno mostrato i soliti crunch o esercizi ripetitivi e che tutti conosciamo.

Per fortuna, come per i pettorali per allenarli ci si può scostare dalla solita routine. In questa guida vedremo, passo per passo, come asciugare e potenziare l’addome con qualche esercizio alternativo ai classici crunch.

Basta crunch perché per addominali forti e pancia piatta servono questi 3 esercizi facilissimi

Gli esercizi che mostreremo sono davvero intuitivi e si fanno tranquillamente a corpo libero. Non avremo bisogno di nessun attrezzo specifico, ma solamente di un tappetino di quelli che si trovano facilmente nei negozi di articoli sportivi. Diciamo basta crunch perché per addominali forti e pancia piatta servono questi 3 esercizi facilissimi. Partiamo subito col primo.

Il “ponte” per tonificare braccia e addome

Si parte da seduti, con le mani dietro al bacino appoggiate al pavimento. Teniamo le ginocchia piegate, distendendo leggermente le gambe e con i talloni alla larghezza dell’anca. Mentre inspiriamo, solleviamo lentamente il bacino. Il busto deve essere parallelo al pavimento e le braccia ben distese.

Restiamo in posizione per qualche secondo, quindi espiriamo, riabbassiamo il bacino e distendiamo le gambe senza appoggiare a terra i fianchi. Ci manteniamo con gli addominali contratti per pochi secondi e torniamo in posizione di partenza. Facciamo 3 serie di 12 ripetizioni ciascuna.

Ora tocca ai fianchi

Restiamo seduti, con le ginocchia piegate e i piedi per terra. Ci incliniamo leggermente indietro con la schiena, poi allunghiamo le braccia di fronte a noi, sovrapponendo una mano sull’altra. Adesso, ruotiamo prima a sinistra poi a destra il busto, sforzando gli addominali. Se riusciamo, eseguiamo 12 ripetizioni di fila.

Un’alternativa alle flessioni tradizionali

Stavolta ci sdraiamo a terra a pancia in su. Teniamo le ginocchia piegate e le braccia distese lungo i fianchi ma leggermente alzate da terra, così come la nuca.

Ora pieghiamo il busto prima verso sinistra, poi verso destra, espirando e toccando con la mano la caviglia. Inspiriamo mentre torniamo in posizione di partenza. Facciamo 10 ripetizioni per parte.