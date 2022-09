Gli elettrodomestici sono delle invenzioni eccezionali che hanno il compito di semplificarci la vita. Che siano di piccole o di grandi dimensioni, questi oggetti aiutano nelle faccende domestiche e alleggeriscono il lavoro in casa. Pensiamo alla grande comodità di avere una lavatrice. Lava e igienizza il bucato al posto nostro e ci fa risparmiare del tempo prezioso. Ma anche l’asciugatrice è diventata davvero indispensabile. Ci permette di asciugare gli indumenti in poco tempo, senza doverli stendere all’aperto o tenerli in casa.

È diventato estremante indispensabile anche il climatizzatore. In estate ci aiuta a sopportare meglio le alte temperature, mentre in inverno ci tiene al caldo. Questi sono solo alcuni degli elettrodomestici che non possono mancare nella nostra casa e che diventano sempre più indispensabili.

L’importanza della lavastoviglie

Nella zona cucina spesso troviamo la lavastoviglie. Un elettrodomestico che in molti amano e che ci facilita il lavoro. Basta riempirla con delle stoviglie, inserire il detersivo, selezionare il programma desiderato, pigiare un bottone e il gioco è fatto. Avremo piatti, bicchieri, posate e pentole igienizzate, pulite e ben asciugate. Senza fatica e senza sforzi.

Per ottenere sempre un buon risultato, dobbiamo necessariamente prenderci cura della nostra lavastoviglie. È necessario periodicamente pulire il filtro, fare un lavaggio a vuoto per eliminare i cattivi odori e agire sul calcare. Queste sono tutte operazioni indispensabili per evitare guasti, anche gravi e irreparabili.

A cosa serve il sale nella lavastoviglie, dove metterlo e cosa succede se manca

Spesso sul fondo della lavastoviglie troviamo l’addolcitore. Ha il compito di rendere l’acqua molto più dolce e ridurre la formazione di calcare. Al suo interno inseriamo il sale. Naturalmente non quello da cucina, ma un prodotto dall’aspetto molto simile, che ha una determinata funzione. Quella di evitare la formazione del calcare e la fastidiosa patina bianca sulle stoviglie. I vani in cui inserire il sale non hanno tutti la stessa capienza, ma è importante riempirli del tutto.

Stiamo attenti alle spie

Nelle scorse righe abbiamo visto a cosa serve il sale nella lavastoviglie. Ora vediamo cosa succede se manca. Il sale si consuma lentamente e la sua carenza viene segnalata da una spia che si accende o che cambia colore. La sua mancanza causerebbe molti problemi. Infatti, senza il sale, la lavastoviglie potrebbe lavorare male e lasciare una patina bianca sulle stoviglie.

Inoltre, non solo consumerebbe più energia e acqua, ma il calcare potrebbe accumularsi e danneggiare l’elettrodomestico, anche irrimediabilmente.

