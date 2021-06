Della lavastoviglie non si può proprio fare a meno. Un elettrodomestico, oramai diventato indispensabile in ogni casa. Un grande aiuto che ci facilita la vita e permette di affaticarci meno.

La lavastoviglie svolge il lavoro al posto nostro con meno sprechi e molto più velocemente.

Come tutti gli altri elettrodomestici di casa, necessità di pulizia e manutenzione costante, per durare il più allungo possibile.

Effettuiamo una pulizia periodica

Prendersi cura della lavastoviglie è fondamentale sia per evitare che smetta di funzionare sia per evitare che le stoviglie rimangano sporche e non lavate alla perfezione.

Controlliamo che il lavaggio scelto sia ad una temperatura adeguata per sciogliere lo sporco, di solito la intorno ai 70 gradi centigradi. Un’acqua particolarmente calcarea può ostruire gli ugelli del braccio irroratore, quindi effettuiamo una pulizia periodica. Controlliamo anche la guarnizione per evitare che con l’umidità si crei la muffa.

Però se terminato il lavaggio ci accorgiamo che sul fondo della lavastoviglie rimane dell’acqua controlliamo immediatamente questa parte spesso trascurata.

Cosa fare prima di chiamare il tecnico specializzato

Se aprendo la lavastoviglie ci accorgiamo che sul fondo è rimasta dell’acqua la prima cosa da fare è controllare il filtro. Spesso calcare e residui di cibo si depositano proprio in questa parte della lavastoviglie.

Ha la funzione di proteggere la pompa e le tubature dalle ostruzioni. Ecco perché pulire il filtro non è un optional. Ma la sua mancata manutenzione può compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico.

È molto semplice da estrarre. Bisogna rimuovere il cestello inferiore e svitare il filtro.

Ora possiamo sciacquarlo sotto l’acqua corrente utilizzando il sapone e uno spazzolino per eliminare tutti i residui di cibo. Posizioniamolo al suo posto e verifichiamo se il problema è stato risolto.

Approfondimento

