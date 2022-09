Il sale è uno degli ingredienti più utilizzati in cucina, proprio come lo zucchero, le spezie e le erbe aromatiche. Un prodotto molto apprezzato per la sua capacità di insaporire gli alimenti.

Il sale non manca mai nella dispensa di casa, anche se dobbiamo fare molta attenzione alla quantità da utilizzare. Infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglierebbe un consumo giornaliero di 5 g di sale per adulto.

Ma questo prodotto non avrebbe solo la capacità di rendere gli alimenti più saporiti. È da sempre utilizzato anche per aiutare a conservare i cibi.

Cervicale infiammata, naso chiuso e pulizie di casa

Non tutti lo sanno, ma il sale aiuterebbe a risolvere qualche problema di salute. Ad esempio, potremmo riscaldarlo in padella e inserirlo all’interno di un sacchetto di cotone o anche in un vecchio calzino. Posizioniamo il cuscinetto ottenuto sul collo per alleviare i dolori del torcicollo o della cervicale. Naturalmente facciamo attenzione a non bruciarci. Ma il sale potrebbe anche essere utilizzato per i suffumigi, molto utili per liberare le vie respiratorie.

Quante volte ricorriamo ai rimedi della nonna per risolvere i problemi di casa. Il sale è uno dei prodotti che viene maggiormente usato per pulire le varie superfici. Ad esempio, in combinazione con il bicarbonato aiuterebbe a sturare gli scarichi intasati oppure a sbiancare il bucato ingiallito o ingrigito.

A cosa serve il pizzico di sale nei dolci e quando non andrebbe aggiunto

Ma torniamo in cucina. Quante volte, leggendo la lista degli ingredienti per preparare un dolce, abbiamo trovato quel famoso “aggiungere un pizzico di sale”?

Ma che funzione avrebbe? il sale esalterebbe il sapore e l’aroma degli altri ingredienti. Ma non solo. Aggiunto all’impasto di alcuni dolci, aiuterebbe la lievitazione e migliorerebbe l’elasticità dell’impasto.

Ecco quindi a cosa serve il pizzico di sale nei dolci.

Quando aggiungere il sale all’impasto

Ma facciamo attenzione, perché dobbiamo aggiungere il pizzico di sale nei tempi giusti e nelle modalità corrette.

Ad esempio, non dovrebbe mai entrare in contatto direttamente con il lievito, sia secco che fresco. Questo perché potrebbe inibire la sua azione. Aggiungiamo il pizzico di sale una volta formato l’impasto. Cerchiamo di distribuirlo in maniera omogenea, per evitare che si depositi solo da una parte.

Un altro vecchio ma utile rimedio della nonna ci consiglia anche di non aggiungere il sale agli albumi. Infatti, questo ingrediente potrebbe non aiutare a montarli a neve. Meglio unire una sostanza acida, come qualche goccia di succo di limone.

