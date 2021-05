La lavastoviglie è un elettrodomestico indispensabile, che facilita il lavoro in casa. Non staremo più ore davanti al lavello della cucina per lavare manualmente tutte le stoviglie, consumando preziose risorse idriche e detersivi dannosi per l’ambiente. Ma basterà inserire piatti, bicchieri e pentole all’interno della lavastoviglie e farà lei il lavoro al posto nostro.

Tutto perfetto finché ci accorgiamo che la nostra alleata in cucina non svolge più il suo lavoro alla perfezione.

Incrostazioni di cibo su posate e piatti, pentole sporche e bicchieri opachi. Ma che fare?

Se la lavastoviglie lascia pentole e piatti sporchi dopo il lavaggio controlliamo di non aver commesso uno di questi importanti errori.

Da dove iniziare

Non è ancora ora di chiamare un tecnico specializzato.

Se la nostra lavastoviglie non lava come dovrebbe, controlliamo subito di non aver caricato eccessivamente i cestelli. Evitiamo di accavallare pentole, piatti e ciotole.

Quando abbiamo finito di posizionare le nostre stoviglie, facciamo girare i bracci per assicurarci che si muovano liberamente.

Controlliamo anche che il programma scelto per il lavaggio sia adeguato. Le stoviglie molto sporche necessitano di un’alta temperatura per eliminare residui di cibo e grasso. La temperatura ideale per dissolvere il detersivo e lavare via tutto lo sporco è di circa 70 gradi centigradi.

Controlliamo questa parte della lavastoviglie

La lavastoviglie potrebbe non lavare bene a causa dell’acqua. Infatti un’acqua eccessivamente dura provoca la formazione del calcare. Controlliamo sempre che gli ugelli del braccio irroratore non siano ostruiti.

Le pale si smontano molto facilmente. Possiamo lavarle sotto un getto d’acqua corrente o con una soluzione di acqua e aceto. Prestiamo molta attenzione ai fori. Con l’aiuto di uno spazzolino eliminiamo i residui di calcare.

Ora possiamo procedere al lavaggio delle nostre stoviglie per capire se siamo riusciti a risolvere il problema.

Ecco perché se la lavastoviglie lascia pentole e piatti sporchi dopo il lavaggio controlliamo di non aver commesso uno di questi importanti errori.